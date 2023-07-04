Готував обстріл будівлі СБУ та заводу у Миколаєві. Затримано російського агента

"Агент "полював" за точними координатами цих об’єктів, а також пропонував "ударити" по них російськими ракетами "Кинджал", - йдеться в повідомленні.





За даними СБУ, також фігурант збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення інших підрозділів Сил оборони у прифронтових районах південного регіону. Крім того, він передавав агресору геолокації об’єктів цивільної інфраструктури.



"У разі успішного виконання завдань спецслужба РФ обіцяла своєму поплічнику грошову "винагороду", яку зловмисник сподівався отримати на власну банківську картку", - додають у відомстві.



Але контррозвідники СБУ зірвали всі плани - своєчасно викрили фігуранта, задокументували злочинні дії та затримали. У ворожого агента вилучено гаджет із доказами його листування з ФСБ.



За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення РФ.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (закінчений замах у вчиненні пособництва на порушення законів та звичаїв війни).



Зраднику обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Затримання російських агентів у Миколаєві

У Миколаєві не вперше затримують російські агенти. Так, раніше СБУ затримала ще одного коригувальника російських повітряних атак на Миколаїв. Ним виявився студент, який за свої "послуги" брав по 2 тисячі гривень за кожне "завдання".

Також СБУ затримала інформатора російської розвідки, який наводив ракети окупантів на заводи Миколаєва та "полював" на американські БМП Bradley.

Крім того, СБУ затримала інформатора РФ, який шпигував за позиціями Сил оборони на півдні України, а саме на у Миколаївській області. Він досліджував транспортні шляхи ЗСУ та передавав ворогові.