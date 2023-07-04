Готовил обстрел здания СБУ и завода в Николаеве. Задержан российский агент

"Агент "охотился" за точными координатами этих объектов, а также предлагал "ударить" по ним российскими ракетами "Кинжал", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, фигурант также собирал разведданные о местах дислокации и перемещения других подразделений Сил обороны в прифронтовых районах южного региона. Кроме того, он передавал агрессору геолокации объектов гражданской инфраструктуры.

"В случае успешного выполнения задач спецслужба РФ обещала своему приспешнику денежное "вознаграждение", которое злоумышленник надеялся получить на собственную банковскую карточку", - добавляют в ведомстве.

Но контрразведчики СБУ сорвали все планы - своевременно разоблачили фигуранта, задокументировали преступные действия и задержали. У вражеского агента изъят гаджет с перепиской с ФСБ.

По данным следствия, злоумышленником оказался местный житель, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в начале полномасштабного вторжения РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (оконченное покушение в совершении пособничества в нарушение законов и обычаев войны).

Предателю избрана мера пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Ему грозит пожизненное заключение.

Задержания российских агентов в Николаеве

В Николаеве не впервые задерживают российских агентов. Так, ранее СБУ задержала еще одного корректировщика российских воздушных атак на Николаев. Им оказался студент, который за свои "услуги" брал по 2 тысячи гривен за каждую "задачу".

Также СБУ задержала информатора российской разведки, который наводил ракеты оккупантов на заводы Николаева и "охотился" на американские БМП Bradley.

Кроме того, СБУ задержала информатора РФ, который шпионил по позициям Сил обороны на юге Украины, а именно в Николаевской области. Он исследовал транспортные пути ВСУ и передавал врагу.