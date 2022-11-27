ua ru
Вс, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Готовиться надо всегда: Игнат о возможности ударов РФ на следующей неделе

Новина українською →
Украина, Воскресенье 27 ноября 2022 19:30
Готовиться надо всегда: Игнат о возможности ударов РФ на следующей неделе Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (youtube.com_obozrevatel_tv)
Автор: Татьяна Степанова

Заранее предусмотреть дату нового ракетного удара российской армии по Украине невозможно, но всегда нужно быть готовыми к нему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Следующая неделя уже завтра. Готовимся всегда. Можно ожидать в любой момент этих ударов, поэтому расслабляться не нужно, а наоборот готовиться. Никто ничего не скрывает, но говорить заранее о дате удара невозможно", - сказал Игнат.

По его словам, неизвестно, когда будут обстрелы. Но противник их наносит с определенной периодичностью, ее можно проследить по статистике.

"Когда будет удар, у меня пока информации нет. Готовиться надо всегда", - добавил спикер.

Напомним, в среду, 23 ноября, оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, в результате которого в ряде регионов были повреждены объекты критической инфраструктуры.

Позже в Главном управлении разведки заявляли, что для подготовки к новому обстрелу россиянам понадобится около недели.

Добавим, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, российские оккупанты могут нанести новые ракетные удары по Украине на следующей неделе. Поэтому есть вероятность блекаута.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Отключение света. Когда вернут плановые графики: прогноз YASNO
Отключение света. Когда вернут плановые графики: прогноз YASNO
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины