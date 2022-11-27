Готовиться надо всегда: Игнат о возможности ударов РФ на следующей неделе

Заранее предусмотреть дату нового ракетного удара российской армии по Украине невозможно, но всегда нужно быть готовыми к нему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Следующая неделя уже завтра. Готовимся всегда. Можно ожидать в любой момент этих ударов, поэтому расслабляться не нужно, а наоборот готовиться. Никто ничего не скрывает, но говорить заранее о дате удара невозможно", - сказал Игнат.

По его словам, неизвестно, когда будут обстрелы. Но противник их наносит с определенной периодичностью, ее можно проследить по статистике.

"Когда будет удар, у меня пока информации нет. Готовиться надо всегда", - добавил спикер.