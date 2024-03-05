Готувати чи купляти? Скільки коштуватимуть млинці на Масляну і чи дешевше вдома

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Масляна 2024: коли святкуємо

Смачне свято щорічно випадає на різні дні, адже залежить від Великодня, дата якого також змінюється.

У 2024 році Масляна почнеться 11 березня і триватиме до Прощеної неділі (17 березня), а вже з понеділка 18 березня діятимуть суворі заборони Великоднього посту.

Свято Масляни в Україні відоме також під іншими назвами: Колодій та Масниця. Воно має давні традиції, які виникли ще до християнства. Але найбільш відомою та популярною традицією і в наші дні залишається частування млинцями (налисниками). Кожен із 7 днів свята їх печуть із різними начинками та пригощають близьких.

Інгредієнти для млинців

Щоб приготувати традиційні українські налисники за простим рецептом знадобиться:

молоко – 500 мл;

яйця курячі – 3 шт.;

пшеничне борошно – 300 г;

цукор – 1 ст.л.;

соняшникова олія – 1 ст.л.;

вершкове масло – 50 г.

З такої кількості інгредієнтів вийде близько 20 млинців. Їх зазвичай подають зі сметаною та начинками.

Фото: млинці – традиційна страва Масляни (freepik.com)

Для солодкої начинки на 10 млинців буде потрібно:

кисломолочний сир – 300 г;

яйця курячі – 1 шт.;

цукор – 1 ст.л.;

ванільний цукор – 5 г;

сметана – 1 ст.л.

М'ясна начинка:

куряче філе – 300 г;

цибуля – 2 шт.;

соняшникова олія для смаження

сіль, перець, спеції.

Скільки коштуватиме приготувати млинці вдома

РБК-Україна порівняло ціни на інгредієнти для млинців на полицях українських супермаркетів на 4 березня 2024.

Пакет молока "Яготинське" 2,6% 0,9 л коштуватиме в АТБ – 35,7 грн, в Сільпо – 43,19 грн, у Novus – 37,69 грн. Середня ціна – 38,86 грн;

"Яготинське" 2,6% 0,9 л коштуватиме в АТБ – 35,7 грн, в Сільпо – 43,19 грн, у Novus – 37,69 грн. Середня ціна – Ціна на яйця за 1 шт. в АТБ – 3,8 грн, в Сільпо – 4,59 грн, у Varus – 4,29 грн. Середня вартість за 4 яйця за рецептом – 16,9 грн.

за 1 шт. в АТБ – 3,8 грн, в Сільпо – 4,59 грн, у Varus – 4,29 грн. Середня вартість за 4 яйця за рецептом – Борошно пшеничне "Хуторок" 1 кг коштуватиме в АТБ – 19,9 грн, в Сільпо – 20,59 грн, у Novus – 23,35 грн. Середня ціна – 21,12 грн.

"Хуторок" 1 кг коштуватиме в АТБ – 19,9 грн, в Сільпо – 20,59 грн, у Novus – 23,35 грн. Середня ціна – Пачка вершкового масла "Біло" Селянське 72,6% 200 г обійдеться в середньому 75,16 грн. У Varus – 74,4 грн, в Сільпо – 75,49 грн, у Novus – 75,99 грн.

"Біло" Селянське 72,6% 200 г обійдеться в середньому 75,16 грн. У Varus – 74,4 грн, в Сільпо – 75,49 грн, у Novus – 75,99 грн. Соняшникова олія "Олейна" (1 пляшка 870 мл) коштуватиме в середньому 51,16 грн . В АТБ можна знайти за 43,9 грн, в Сільпо – 49,69 грн, у Varus – 59,9 грн.

"Олейна" (1 пляшка 870 мл) коштуватиме в середньому . В АТБ можна знайти за 43,9 грн, в Сільпо – 49,69 грн, у Varus – 59,9 грн. Пакет цукру 1 кг обійдеться наразі у 28,4 грн в АТБ, 29,9 грн у Varus. Середня ціна за даними порталу Мінфін – 29,52 грн.

1 кг обійдеться наразі у 28,4 грн в АТБ, 29,9 грн у Varus. Середня ціна за даними порталу Мінфін – Ванільний цукор коштуватиме в середньому 1,5 грн за пачку.

коштуватиме в середньому за пачку. Сир кисломолочний "Молокія" 5% у пакеті 350 грамів коштуватиме в АТБ – 53,9 грн, у Сільпо – 51,99 грн.

"Молокія" 5% у пакеті 350 грамів коштуватиме в АТБ – 53,9 грн, у Сільпо – Ціна за баночку сметани "Простонаше" 20%, 200 г в АТБ – 29,5 грн, у Varus – 28,9 грн, в Сільпо – 29,79 грн. В середньому ціна становить – 29,4 грн.

"Простонаше" 20%, 200 г в АТБ – 29,5 грн, у Varus – 28,9 грн, в Сільпо – 29,79 грн. В середньому ціна становить – Куряче філе у супермаркетах коштує 16,17 грн за 100 г у Сільпо, 16,3 грн – у Varus, у Novus – 16,9 грн. Середня ціна за 300 г для рецепта – 49,35 грн.

у супермаркетах коштує 16,17 грн за 100 г у Сільпо, 16,3 грн – у Varus, у Novus – 16,9 грн. Середня ціна за 300 г для рецепта – Кілограм ріпчастої цибулі обійдеться в АТБ – 15,65 грн, у Varus – 14,5 грн, у Сільпо – 16 грн. Середня ціна за 2 цибулини приблизно 200 г – 3,1 грн.

Повний набір продуктів для приготування млинців із солоною, солодкою начинками та сметаною коштуватиме в середньому 368,9 грн.

При цьому собівартість 20 налисників за рецептом без начинки складатиме 66 грн. Собівартість 1 млинця з солодкою начинкою приблизно 9,3 грн, із м'ясною – 8,8 грн.

Ціни на готові млинці в кафе та супермаркетах

У "Пузатій хаті" порція налисників з малиною та сиропом коштуватиме 72 грн (2 штуки).

Скріншот puzatahata.ua

До свята Колодій в меню з'явилися нові страви на основі млинців. Найдешевші – налисники з яблуками та абрикосами – 62 грн за млинець. Налисник зі шпинатом та сиром Пармезан обійдеться у 68 грн, а млинець із лососем та сиром Філадельфія коштуватиме 110 грн (порція 165 г).

У кулінарії "Сільпо" готові млинці можна купити за ціною від 10,4 грн (100 г) за "пустий" млинець-основу.

Скріншот shop.silpo.ua

Млинці з м'ясом у "Сільпо" коштуватимуть 23,9 грн/100 г, налисники з сиром – 14,9 грн/100г.

У кафе-кулінарії Novus млинці продають поштучно. Налисник із сиром (30 г) коштуватиме – 8,97 грн. Млинець із м'ясом обійдеться в 15,45 грн (50 г).

Скріншот novus.online

Заморожені напівфабрикати також можуть стати у пригоді для святкування Масляни.

Фасовані млинці з солодким сиром "Левада" у Varus коштуватимуть 36,5 грн за 310 г млинці з курячим м'ясом – 41,9 грн.

В АТБ налисники "Своя лінія" з сиром (370 г) – 49,3 грн, за тією ж ціною продають млинці із м'ясом курки.

Тож якщо з якихось причин спекти млинці на Масляну немає можливості, виручать страви з кафе або напівфабрикати. Але як порівняти з домашніми, ціни на готові млинці будуть вищими.