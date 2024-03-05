Готувати чи купляти? Скільки коштуватимуть млинці на Масляну і чи дешевше вдома

Масляна в Україні розпочнеться вже 11 березня. Свято не обходиться без млинців, які їдять із різними начинками протягом всього тижня перед початком Великоднього посту.
РБК-Україна порахувало, скільки коштуватимуть домашні млинці цьогоріч, та яка ціна готової страви до свята в кафе та супермаркетах.
При підготовці використовувалися дані порталу Мінфін та мереж супермаркетів "АТБ", "Сільпо", Novus, Varus.
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Смачне свято щорічно випадає на різні дні, адже залежить від Великодня, дата якого також змінюється.
У 2024 році Масляна почнеться 11 березня і триватиме до Прощеної неділі (17 березня), а вже з понеділка 18 березня діятимуть суворі заборони Великоднього посту.
Свято Масляни в Україні відоме також під іншими назвами: Колодій та Масниця. Воно має давні традиції, які виникли ще до християнства. Але найбільш відомою та популярною традицією і в наші дні залишається частування млинцями (налисниками). Кожен із 7 днів свята їх печуть із різними начинками та пригощають близьких.
Щоб приготувати традиційні українські налисники за простим рецептом знадобиться:
З такої кількості інгредієнтів вийде близько 20 млинців. Їх зазвичай подають зі сметаною та начинками.
Для солодкої начинки на 10 млинців буде потрібно:
М'ясна начинка:
РБК-Україна порівняло ціни на інгредієнти для млинців на полицях українських супермаркетів на 4 березня 2024.
Повний набір продуктів для приготування млинців із солоною, солодкою начинками та сметаною коштуватиме в середньому 368,9 грн.
При цьому собівартість 20 налисників за рецептом без начинки складатиме 66 грн. Собівартість 1 млинця з солодкою начинкою приблизно 9,3 грн, із м'ясною – 8,8 грн.
У "Пузатій хаті" порція налисників з малиною та сиропом коштуватиме 72 грн (2 штуки).
До свята Колодій в меню з'явилися нові страви на основі млинців. Найдешевші – налисники з яблуками та абрикосами – 62 грн за млинець. Налисник зі шпинатом та сиром Пармезан обійдеться у 68 грн, а млинець із лососем та сиром Філадельфія коштуватиме 110 грн (порція 165 г).
У кулінарії "Сільпо" готові млинці можна купити за ціною від 10,4 грн (100 г) за "пустий" млинець-основу.
Млинці з м'ясом у "Сільпо" коштуватимуть 23,9 грн/100 г, налисники з сиром – 14,9 грн/100г.
У кафе-кулінарії Novus млинці продають поштучно. Налисник із сиром (30 г) коштуватиме – 8,97 грн. Млинець із м'ясом обійдеться в 15,45 грн (50 г).
Заморожені напівфабрикати також можуть стати у пригоді для святкування Масляни.
Фасовані млинці з солодким сиром "Левада" у Varus коштуватимуть 36,5 грн за 310 г млинці з курячим м'ясом – 41,9 грн.
В АТБ налисники "Своя лінія" з сиром (370 г) – 49,3 грн, за тією ж ціною продають млинці із м'ясом курки.
Тож якщо з якихось причин спекти млинці на Масляну немає можливості, виручать страви з кафе або напівфабрикати. Але як порівняти з домашніми, ціни на готові млинці будуть вищими.