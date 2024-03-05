Готовить или покупать? Во сколько обойдутся блины на Масленицу и дешевле ли дома

Масленица в Украине начнется уже 11 марта. Праздник не обходится без блинчиков, которые едят с разными начинками на протяжении всей недели перед началом Пасхального поста.
РБК-Украина посчитало, сколько будут стоить домашние блинчики в этом году, и какая цена готового блюда к празднику в кафе и супермаркетах.
При подготовке использовались данные портала Минфин и сетей супермаркетов "АТБ", "Сильпо", Novus, Varus.
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Вкусный праздник ежегодно выпадает на разные дни, ведь зависит от Пасхи, дата которой также меняется.
В 2024 году Масленица начнется 11 марта и продлится до Прощеного воскресенья (17 марта), а уже с понедельника 18 марта будут действовать строгие запреты Пасхального поста.
Праздник Масленицы в Украине известен также под другими названиями: Колодий и Масница. Он имеет давние традиции, которые возникли еще до христианства. Но наиболее известной и популярной традицией и в наши дни остается угощение блинчиками (налистниками). Каждый из 7 дней праздника их пекут с разными начинками и угощают близких.
Чтобы приготовить традиционные украинские блинчики по простому рецепту, понадобится:
Из такого количества ингредиентов выйдет около 20 блинчиков. Их обычно подают со сметаной и начинками.
Для сладкой начинки на 10 блинов потребуется:
Мясная начинка:
РБК-Украина сравнило цены на ингредиенты для блинов на полках украинских супермаркетов на 4 марта 2024.
Полный набор продуктов для приготовления блинов с соленой, сладкой начинками и сметаной в среднем будет стоить 368,9 грн.
При этом себестоимость 20 блинчиков по рецепту без начинки составит 66 грн. Себестоимость 1 блинчика со сладкой начинкой примерно 9,3 грн, с мясной – 8,8 грн.
В "Пузатой хате" порция блинчиков с малиной и сиропом будет стоить 72 грн (2 штуки).
К празднику Колодий в меню появились новые блюда на основе блинчиков. Самые дешевые – блинчики с яблоками и абрикосами – 62 грн за штуку. Блинчик со шпинатом и сыром Пармезан обойдется в 68 грн, а блинчик с лососем и сыром Филадельфия будет стоить 110 грн (порция 165 г).
В кулинарии "Сільпо" готовые блины можно купить по цене от 10,4 грн (100 г) за "пустой" блинчик-основу.
Блинчики с мясом в "Сильпо" будут стоить 23,9 грн/100 г, блинчики с творогом – 14,9 грн/100г.
В кафе-кулинарии Novus блины продают поштучно. Налистник с сыром (30 г) будет стоить – 8,97 грн. Блинчик с мясом обойдется в 15,45 грн (50 г).
Замороженные полуфабрикаты также могут пригодиться для празднования Масленицы.
Фасованные блины со сладким творогом "Левада" в Varus будут стоить 36,5 грн за 310 г блины с куриным мясом – 41,9 грн.
В АТБ блинчики "Своя линия" с сыром (370 г) – 49,3 грн, по той же цене продают блины с мясом курицы.
Если по каким-то причинам испечь блины на Масленицу нет возможности, выручат блюда из кафе или полуфабрикаты. Но по сравнению с домашними, цены на готовые блины будут выше.