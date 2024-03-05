Готовить или покупать? Во сколько обойдутся блины на Масленицу и дешевле ли дома

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Масленица 2024: когда празднуем

Вкусный праздник ежегодно выпадает на разные дни, ведь зависит от Пасхи, дата которой также меняется.

В 2024 году Масленица начнется 11 марта и продлится до Прощеного воскресенья (17 марта), а уже с понедельника 18 марта будут действовать строгие запреты Пасхального поста.

Праздник Масленицы в Украине известен также под другими названиями: Колодий и Масница. Он имеет давние традиции, которые возникли еще до христианства. Но наиболее известной и популярной традицией и в наши дни остается угощение блинчиками (налистниками). Каждый из 7 дней праздника их пекут с разными начинками и угощают близких.

Ингредиенты для блинов

Чтобы приготовить традиционные украинские блинчики по простому рецепту, понадобится:

молоко – 500 мл;

яйца куриные – 3 шт.;

пшеничная мука – 300 г;

сахар – 1 ст.л.;

подсолнечное масло – 1 ст.л.;

сливочное масло – 50 г.

Из такого количества ингредиентов выйдет около 20 блинчиков. Их обычно подают со сметаной и начинками.

Фото: блинчики – традиционное блюдо Масленицы (freepik.com)

Для сладкой начинки на 10 блинов потребуется:

творог – 300 г;

яйца куриные – 1 шт.;

сахар – 1 ст.л.;

ванильный сахар – 5 г;

сметана – 1 ст.л.

Мясная начинка:

куриное филе – 300 г;

лук – 2 шт.;

подсолнечное масло для жарки

соль, перец, специи.

Сколько будет стоить приготовить блины дома

РБК-Украина сравнило цены на ингредиенты для блинов на полках украинских супермаркетов на 4 марта 2024.

Пакет молока "Яготинское" 2,6% 0,9 л обойдется в АТБ – 35,7 грн, в Сильпо – 43,19 грн, в Novus – 37,69 грн. Средняя цена – 38,86 грн;

"Яготинское" 2,6% 0,9 л обойдется в АТБ – 35,7 грн, в Сильпо – 43,19 грн, в Novus – 37,69 грн. Средняя цена – Цена на яйца за 1 шт. в АТБ – 3,8 грн, в Сильпо – 4,59 грн, в Varus – 4,29 грн. Средняя стоимость за 4 яйца по рецепту– 16,9 грн.

за 1 шт. в АТБ – 3,8 грн, в Сильпо – 4,59 грн, в Varus – 4,29 грн. Средняя стоимость за 4 яйца по рецепту– Мука пшеничная "Хуторок" 1 кг обойдется в АТБ – 19,9 грн, в Сильпо – 20,59 грн, в Novus – 23,35 грн. Средняя цена – 21,12 грн.

"Хуторок" 1 кг обойдется в АТБ – 19,9 грн, в Сильпо – 20,59 грн, в Novus – 23,35 грн. Средняя цена – Пачка сливочного масла "Біло" Селянское 72,6% 200 г обойдется в среднем в 75,16 грн. В Varus – 74,4 грн, в Сильпо – 75,49 грн, Novus – 75,99 грн.

"Біло" Селянское 72,6% 200 г обойдется в среднем в 75,16 грн. В Varus – 74,4 грн, в Сильпо – 75,49 грн, Novus – 75,99 грн. Подсолнечное масло "Олейна" (1 бутылка 870 мл) обойдется в среднем в 51,16 грн . В АТБ можно найти за 43,9 грн, в Сильпо – 49,69 грн, Varus – 59,9 грн.

"Олейна" (1 бутылка 870 мл) обойдется в среднем в . В АТБ можно найти за 43,9 грн, в Сильпо – 49,69 грн, Varus – 59,9 грн. Пакет сахара 1 кг обойдется в 28,4 грн в АТБ, 29,9 грн в Varus. Средняя цена по данным портала Минфин – 29,52 грн .

1 кг обойдется в 28,4 грн в АТБ, 29,9 грн в Varus. Средняя цена по данным портала Минфин – . Ванильный сахар обойдется в среднем в 1,5 грн за пачку.

обойдется в среднем в за пачку. Творог Молокия 5% в пакете 350 граммов будет стоить в АТБ – 53,9 грн, в Сильпо – 51,99 грн.

Молокия 5% в пакете 350 граммов будет стоить в АТБ – 53,9 грн, в Сильпо – Цена за баночку сметаны "Простонаше" 20%, 200 г в АТБ – 29,5 грн, в Varus – 28,9 грн, в Сильпо – 29,79 грн. В среднем цена составляет – 29,4 грн.

"Простонаше" 20%, 200 г в АТБ – 29,5 грн, в Varus – 28,9 грн, в Сильпо – 29,79 грн. В среднем цена составляет – Куриное филе в супермаркетах стоит 16,17 грн за 100 г в Сильпо, 16,3 грн – Varus, Novus – 16,9 грн. Средняя цена за 300 г для рецепта – 49,35 грн.

в супермаркетах стоит 16,17 грн за 100 г в Сильпо, 16,3 грн – Varus, Novus – 16,9 грн. Средняя цена за 300 г для рецепта – Килограмм репчатого лука обойдется в АТБ – 15,65 грн, Varus – 14,5 грн, Сильпо – 16 грн. Средняя цена за 2 луковицы примерно 200 г – 3,1 грн.

Полный набор продуктов для приготовления блинов с соленой, сладкой начинками и сметаной в среднем будет стоить 368,9 грн.

При этом себестоимость 20 блинчиков по рецепту без начинки составит 66 грн. Себестоимость 1 блинчика со сладкой начинкой примерно 9,3 грн, с мясной – 8,8 грн.

Цены на готовые блины в кафе и супермаркетах

В "Пузатой хате" порция блинчиков с малиной и сиропом будет стоить 72 грн (2 штуки).

Скриншот puzatahata.ua

К празднику Колодий в меню появились новые блюда на основе блинчиков. Самые дешевые – блинчики с яблоками и абрикосами – 62 грн за штуку. Блинчик со шпинатом и сыром Пармезан обойдется в 68 грн, а блинчик с лососем и сыром Филадельфия будет стоить 110 грн (порция 165 г).

В кулинарии "Сільпо" готовые блины можно купить по цене от 10,4 грн (100 г) за "пустой" блинчик-основу.

Скриншот shop.silpo.ua

Блинчики с мясом в "Сильпо" будут стоить 23,9 грн/100 г, блинчики с творогом – 14,9 грн/100г.

В кафе-кулинарии Novus блины продают поштучно. Налистник с сыром (30 г) будет стоить – 8,97 грн. Блинчик с мясом обойдется в 15,45 грн (50 г).

Скриншот novus.online

Замороженные полуфабрикаты также могут пригодиться для празднования Масленицы.

Фасованные блины со сладким творогом "Левада" в Varus будут стоить 36,5 грн за 310 г блины с куриным мясом – 41,9 грн.

В АТБ блинчики "Своя линия" с сыром (370 г) – 49,3 грн, по той же цене продают блины с мясом курицы.

Если по каким-то причинам испечь блины на Масленицу нет возможности, выручат блюда из кафе или полуфабрикаты. Но по сравнению с домашними, цены на готовые блины будут выше.