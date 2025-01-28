Готували удар по аеродромах з F-16. СБУ викрила агентурну мережу ФСБ

Що сталось

Поблизу одного з аеродромів "на гарячому" затримали двох російських агентів, які фотографували зліт вітчизняного F-16.

Поплічниками ворога виявились двоє мешканців Кременчука віком 22 й 21 рік, яких завербувала кадрова співробітниця ФСБ, особу якої також встановила СБУ.

"Завданням агентів було зібрати точні координати основних і резервних аеродромів та об’єктів авіаційної інфраструктури України, щоб у подальшому ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари", - пише СБУ.

Окрім геолокацій зрадники повинні були також зробити текстовий та фотозвіт з описом техніки, яка розташована на кожному з об’єктів.

Фото: СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка готувала удар по аеродромах з F-16 (t.me/SBUkr)

"Щоб виконати цю вказівку агенти збиралися об’їхати на маршрутних автобусах 5 регіонів України. Біля кожного із потенційних об’єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та знімати «ціль» протягом декількох днів", - додає СБУ.

Обидва зрадники були викриті на початковому етапі ворожої розвідактивності. Задокументовано їхні безрезультативні візити до декількох регіонів.

Зокрема були проведені заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Що загрожує

Агентам ФСБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.