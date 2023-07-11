Готували теракти під Запоріжжям. СБУ перехопила розмови та затримала агентів ФСБ

СБУ перехопила розмови агентів ФСБ, які готували теракти на Запоріжжі. Зокрема, "куратори" планували відправити їм "посилку" з 10 кг пластиду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки викрила нові факти розвідувально-підривної діяльності російської агентурної групи, яку контррозвідники СБУ нейтралізували 9 травня цього року на Запоріжжі", - йдеться в повідомленні.

Вдалося затримати двох агентів РФ з оперативними псевдонімами "Ворон" і "Доцент", які готували теракти проти Командування та спецпризначенців Сил оборони на південному фронті.

У СБУ наявні записи розмов цих фігурантів, де вони обговорюють підготовку серії вибухів у місцях дислокації підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції.

Як стало відомо, для вчинення терактів ФСБ планувала переправити своїм агентам "посилку" з 10 кг пластиду.

Крім того, зловмисники готували прицільний ракетний удар по рухомому складу з військовою технікою ЗСУ на одному із залізничних вузлів регіону.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Зараз вони під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.