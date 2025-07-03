Готували обстріли Краматорська. СБУ затримала двох зрадниць

Деталі справи

Як розповідає СБУ, зрадниці діяли порізно, але виконували однакові завдання ворога - коригували ракетно-бомбові удари по Краматорську.

Одна з фігуранток - місцева безробітна, яка виконувала замовлення Федеральної служби безпеки (ФБС) й очікувала на окупацію райцентру. Для вербування агентки ворог задіяв її сина - бойовика окупаційних угруповань Росії. Головним завданням для жінки був пошук запасних командних пунктів та укріпрайонів Сил оборони в районі прифронтового міста. Зокрема вона передавала ворогу локації ворожих "прильотів" й їхні наслідки.

Фото: СБУ затримала двох зрадниць, які готували обстріли Краматорська (t.me/SBUkr)

Інша агентка також місцева жителька, яка працювала на російську воєнну розвідку. Вона потрапила у поле зору через власний антиукраїнський контент в "Однокласниках".

"Там на неї вийшов адміністратор ворожої інтернет-спільноти – кадровий співробітники російського ГРУ і запропонував співпрацю в обмін на гроші. За його вказівкою зрадниця обходила прифронтове місто, де фіксувала пункти базування українських військ та позначала їхні геолокації на гугл-картах", - розповідає СБУ.

Що загрожує

Обидвом зрадницям повідомлено про підозру за статтями:

ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

ч 1, 2 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

Їм загрожує довічне ув'язнення.