UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Готували масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня: затримано групу агентів РФ

Фото: СБУ затримала групу російських агентів (facebook.com/SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохоронці затримали агентурну групу ФСБ, яка готувала масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня. Тепер їм загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначають у відомстві, агентурна група ФСБ готувала координати для масованих авіаобстрілів Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей напередодні Великодня.

"Серед пріоритетних цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та логістичні склади зберігання паливно-мастильних матеріалів", - інформують в СБУ.

Крім того, окупанти сподівались отримати від своєї агентури "підтвердження" щодо актуальних геолокацій військових аеродромів, а також спецпідрозділів, які охороняють Генштаб ЗСУ.

Залучили двох зрадників

Російська спецслужба для цього залучила двох своїх агентів з Умані та Лубен. Для конспірації фігуранти діяли порізно, але дистанційно "замикалися" на одного куратора з ФСБ.

Служба безпеки своєчасно викрила зрадників, завдяки чому їх вдалося затримати "на гарячому" неподалік Києва, де вони проводили дорозвідку поблизу потенційних цілей.

Як встановило розслідування, обох фігурантів, 28-річних безробітних, у березні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник "Кримського управління" ФСБ. Його особу вже встановлено.

За співпрацю з окупантами він обіцяв своїм агентам грошову винагороду. Для комунікації використовували анонімний чат у популярному месенджері.

Оголошення підозри та ймовірний термін 

Слідчі повідомили затриманим про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

 Фото: затримання агентів РФ та виявлені докази співпраці зрадників з ФСБ (t.me/SBUkr)

СБУ затримує групи агентів РФ

Нагадаємо, раніше в Харківі затримали двох зрадників, які працювали на розвідку РФ. Вони намагалися навести на позицію українських військ російські авіабомби.

Також нещодавно правоохоронці затримали у Києві групу проросійських хакерів. Вони створювали фейкові акаунти керівників українських спецслужб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниПасхаВійна Росії проти України