Готували масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня: затримано групу агентів РФ

Правоохоронці затримали агентурну групу ФСБ, яка готувала масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня. Тепер їм загрожує довічне ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Як зазначають у відомстві, агентурна група ФСБ готувала координати для масованих авіаобстрілів Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей напередодні Великодня.
"Серед пріоритетних цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та логістичні склади зберігання паливно-мастильних матеріалів", - інформують в СБУ.
Крім того, окупанти сподівались отримати від своєї агентури "підтвердження" щодо актуальних геолокацій військових аеродромів, а також спецпідрозділів, які охороняють Генштаб ЗСУ.
Російська спецслужба для цього залучила двох своїх агентів з Умані та Лубен. Для конспірації фігуранти діяли порізно, але дистанційно "замикалися" на одного куратора з ФСБ.
Служба безпеки своєчасно викрила зрадників, завдяки чому їх вдалося затримати "на гарячому" неподалік Києва, де вони проводили дорозвідку поблизу потенційних цілей.
Як встановило розслідування, обох фігурантів, 28-річних безробітних, у березні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник "Кримського управління" ФСБ. Його особу вже встановлено.
За співпрацю з окупантами він обіцяв своїм агентам грошову винагороду. Для комунікації використовували анонімний чат у популярному месенджері.
Слідчі повідомили затриманим про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, раніше в Харківі затримали двох зрадників, які працювали на розвідку РФ. Вони намагалися навести на позицію українських військ російські авіабомби.
Також нещодавно правоохоронці затримали у Києві групу проросійських хакерів. Вони створювали фейкові акаунти керівників українських спецслужб.
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