RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Готовили массированные авиаудары по Украине накануне Пасхи: задержана группа агентов РФ

Фото: СБУ задержала группу российских агентов (facebook.com/SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали агентурную группу ФСБ, готовившую массированные авиаудары по Украине накануне Пасхи. Теперь им грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечают в ведомстве, агентурная группа ФСБ готовила координаты для массированных авиаобстрелов Киевской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Кировоградской областей в преддверии Пасхи.

"Среди приоритетных целей врага были энергогенерирующие предприятия и логистические склады хранения горюче-смазочных материалов", - информируют в СБУ.

Кроме того, оккупанты надеялись получить от своей агентуры "подтверждение" относительно актуальных геолокаций военных аэродромов, а также спецподразделений, охраняемых Генштабом ВСУ.

Привлекли двух предателей

Российская спецслужба для этого привлекла двух своих агентов из Умани и Лубны. Для конспирации фигуранты действовали порознь, но дистанционно "замыкались" на одном кураторе из ФСБ.

Служба безопасности своевременно разоблачила предателей, благодаря чему их удалось задержать "на горячем" недалеко от Киева, где они проводили доразведку вблизи потенциальных целей. 

Как установило расследование, обоих фигурантов, 28-летних безработных, в марте этого года дистанционно завербовал кадровый сотрудник "Крымского управления" ФСБ. Его личность уже установлена.

За сотрудничество с оккупантами он обещал своим агентам денежное вознаграждение. Для коммуникации использовали анонимный чат в популярном мессенджере.

Объявление подозрения и вероятный срок

Следователи сообщили задержанным о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Фото: задержание агентов РФ и обнаружены доказательства сотрудничества изменников из ФСБ (t.me/SBUkr)

СБУ задерживает группы агентов РФ

Напомним, ранее в Харькове задержали двух предателей, работавших на разведку РФ. Они пытались навести на позиции украинских войск российские авиабомбы.

Также недавно правоохранители задержали в Киеве группу пророссийских хакеров. Они создавали фейковые аккаунты руководителей украинских спецслужб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныПасхаВойна России против Украины