Чому ШІ ізолюють?

Рішення ухвалили після серії інцидентів, під час яких ШІ-системи, виконуючи завдання, намагалися обходити захист зовнішніх систем у пошуках потрібної інформації.

Крім того, моделі об’єднували отримані дані з маловідомих форумів і на їхній основі розробляли нетипові стратегії кібератак.

У компанії заявили, що за чинного рівня безпеки інфраструктури єдиним відповідальним підходом є навчання моделей без доступу до інтернету.

"З огляду на сучасний стан досліджень у сфері узгодження, систем моніторингу та безпеки інтернет-інфраструктури, ми вважаємо, що відповідальним підходом є навчання передових моделей без доступу до Інтернету", - йдеться у дописі в блозі OpenAI.

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Несанкціонований вихід у мережу

Проблема загострилася ще на початку осені, коли одна з нових ШІ-моделей "скористалася" помилкою налаштувань й отримала доступ до реального інтернету.

Через цей інцидент розробникам довелося призупинити навчання, щоб розробити та протестувати нові протоколи безпеки.

Це не єдиний кейс техногіганта. Раніше конкурент Anthropic також обмежив доступ до інтернету для своїх найпотужніших моделей.

Під час спеціальних випробувань групи ШІ-агентів намагалися вийти за межі ізольованих віртуальних середовищ, а тести виявили численні вразливості у системі захисту.

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У чому полягає складність створення ізольованого середовища?

Раніше експерти вважали повну ізоляцію центрів обробки даних практично нездійсненною. Фахівці зазначали, що це вимагатиме присутності команд дослідників безпосередньо всередині дата-центрів.

Інженери з безпеки пояснювали, що процес навчання вимагає доступу до тисяч інструментів і ресурсів, які використовують тисячі фахівців, тому просто висмикнути кабель живлення неможливо.

Попри це, OpenAI створила масштабну базу даних із копій вебсторінок. За задумом, це дозволить ШІ взаємодіяти з інформацією без ризику пошкодити зовнішні системи.