UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Готували держпереворот у Києві. В Україні заборонили "громадські організації" Медведчука

Фото: колишній народний депутат України Віктор Медведчук (скрин відео СБУ)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні ліквідовано мережу "громадських організацій" кума глави Кремля Володимира Путіна, Віктора Медведчука. Вони готували держпереворот у Києві у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"За матеріалами Служби безпеки суд задовольнив позов Мін’юсту щодо заборони 8 проросійських організацій, які координував екс-нардеп Віктор Медведчук", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що представники цих "громадських організацій" планували державний переворот в Україні, який хотіли синхронізувати з початком повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

"Таким чином вони сподівались допомогти агресору якнайшвидше захопити Київ, а згодом і всю територію України. Для цього представники цих організацій мали ініціювати проведення в Києві так званих "національних зборів", - кажуть в СБУ.

Під час "з’їзду" планувалося оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо "відсторонення від влади". У разі відмови - зловмисники мали намір захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави.  

Для цього планували сформувати бойові групи, до складу яких мало увійти понад півтисячі озброєних осіб.

Що цьому передувало?

У 2022 році СБУ завчасно викрила ворожі плани і запобігла їхній реалізації. У результаті спецоперації співробітники Служби безпеки затримали трьох організаторів злочину на початку повномасштабного вторгнення РФ.

У серпні 2023 року зловмисники отримали різні терміни тюремного ув’язнення. Також було заочно засуджено громадянина РФ, який координував підривну діяльність "громадських організацій" Медведчука з Росії.

Наразі за матеріалами СБУ, суд постановив заборонити та примусово розпустити такі організації:

  • Міжнародна громадська організація "Ми народ України";
  • Всеукраїнська громадська організація Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна";
  • "Соборне козацтво";
  • "Соборне козацтво" "Харківський округ";
  • "Соборне козацтво" "Баришівська станиця";
  • "Соборне козацтво" "Київський округ";
  • "Соборне козацтво" "Львівський округ";
  • "Соборне козацтво" "Сумський округ".

Нагадаємо, в травні 2024 року правоохоронці викрили у Києві підпільний осередок прокремлівського політпроекту "Другая Украина". Цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність з ФСБ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївСлужба безпеки УкраїниВійна в Україні