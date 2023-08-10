Готували держпереворот. Четверо поплічників Медведчука отримали тюремні строки

За даним слідства, четверо поплічників Медведчука готували насильницьке захоплення влади в Україні. Серед них - росіянин, військовий розвідник, який був на "прямому" зв’язку з представниками Кремля та спецслужб Росії.

Зловмисники планували, що переворот відбудеться з початком повномасштабного вторгнення РФ. За їх планами, це могло б пришвидшити окупацію України.

Зловмисники хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах нашої країни. Ці прокремлівські осередки мали ініціювати проведення у столиці так званих "національних зборів". На цьому псевдофорумі хотіли затвердити "резолюцію" про відсторонення від влади вищого військово-політичного керівництва України.

У разі відмови вони хотіли перейти до "силового сценарію". Для цього зловмисники створили власне "бойове крило", до якого хотіли залучити півтисячі озброєних людей.

СБУ зірвала плани Кремля та викрила організаторів перевороту на початку повномасштабної війни. Суд визнав зловмисників винними за ч. 1 ст. 109 ККУ. Росіянин отримав покарання у вигляді 10 років за ґратами, організатор проведе у в'язниці 7 років, а двоє його спільників - по 5 років.

Фото: організатори держперевороту отримали тюремні строки (ssu.gov.ua)

Хто такий Медведчук

Віктор Медведчук є кумом російського диктатора Володимира Путіна та засновником вже забороненої в Україні партії ОПЗЖ. До початку повномасштабного вторгнення РФ його підозрювали у державній зраді.

До лютого 2022 року він перебував під домашнім арештом, але потім зрадник втік. СБУ затримала Медведчука у квітні минулого року, а у вересні його обміняли на захисників Маріуполя. Зокрема, на командирів "Азову", які захищали "Азовсталь".

Його дружина, Оксана Марченко, також втекла до Росії і зараз знаходиться там. Вона є фігуранткою декількох гучних справ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.