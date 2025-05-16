Готувала нові обстріли Полтавської області. СБУ викрила російську агентку

Служба безпеки України (СБУ) затримала спільницю двох російських агентів, які коригували ворожі обстріли Полтавської області у листопаді 2024-го.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Після викриття двох агентів, їх спільниця "залягла на дно", а пізніше отримала сигнал від кураторки на продовження підривної діяльності.

Фігуранткою виявилась 21-річна мешканка Кременчука, яка готувала координати для повітряних атак російських терористів. Однією з потенційних цілей була адміністративна будівля місцевого правоохоронного органу.

"Щоб з’ясувати наявність особового складу в ній, агентка встановила навпроти об’єкта приховану відеокамеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів", - пише СБУ.

Фото: СБУ викрила російську агентку, яка готувала нові обстріли Полтавської області (ssu.gov.ua)

Під час підготовки авіаудару, росіяни сподівались "обійти" українську протиповітряну оборону (ППО). Для цього зрадниця повинна була вирахувати бойові позиції радіолокаційних станцій Сил оборони.

Ворожу агентку було викрито одразу після її "активації". Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон, з якого фігурантка "звітувала" кураторці. У тому ж числі були встановлені персональні дії останньої.

Що загрожує

Агентці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - співучасть у державній зраді, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне.