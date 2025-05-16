Готовила новые обстрелы Полтавской области. СБУ разоблачила российского агента

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала сообщницу двух российских агентов, которые корректировали вражеские обстрелы Полтавской области в ноябре 2024-го.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

После разоблачения двух агентов, их сообщница "залегла на дно", а позже получила сигнал от куратора на продолжение подрывной деятельности.

Фигуранткой оказалась 21-летняя жительница Кременчуга, которая готовила координаты для воздушных атак российских террористов. Одной из потенциальных целей было административное здание местного правоохранительного органа.

"Чтобы выяснить наличие личного состава в нем, агент установила напротив объекта скрытую видеокамеру с удаленным доступом для российских спецслужбистов", - пишет СБУ.

Фото: СБУ разоблачила российского агента, которая готовила новые обстрелы Полтавской области (ssu.gov.ua)

Во время подготовки авиаудара, россияне надеялись "обойти" украинскую противовоздушную оборону (ПВО). Для этого предательница должна была вычислить боевые позиции радиолокационных станций Сил обороны.

Вражеский агент была разоблачена сразу после ее "активации". Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильный телефон, с которого фигурантка "отчитывалась" куратору. В том же числе были установлены персональные действия последней.

Что грозит

Агентке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - соучастие в государственной измене, совершенное организованной группой в условиях военного положения. Ей грозит пожизненное.