Готується реформа. В Україні вигадали, як залучити до армії 18-річних, але без мобілізації

Колишній командир 93 ОМБр, а нині заступник керівника ОП Павло Паліса заявив в інтерв'ю AP, що Україна вивчає нові варіанти призову, оскільки наявна система призову, успадкована від радянських часів, перешкоджає прогресу.

Як пише AP, попри те, що Україна ухвалила закон про мобілізацію минулої весни та знизила призовний вік з 27 до 25 років, ці заходи не мали належного впливу на поповнення лав і заповнення втрат на полі бою у війні з Росією.

Однією з ініціатив є план, який Паліса назвав "чесним контрактом". За його словами, той що містить у собі:

фінансові стимули,

чіткі гарантії навчання,

заходи щодо забезпечення діалогу між солдатами та їхніми командирами.

Заступник керівника ОП пояснив, що план спрямований на залучення переважно 18-25-річних, які наразі звільнені від мобілізації, а також на українців, які мають право на відстрочку чи звільнені від служби після ухвалення закону про мобілізацію.

"Убезпечити командира частини та солдата-контрактника, встановити між ними відкриті та професійні стосунки, а також чіткі межі, зрозумілі обом... На мій погляд, це необхідно для ефективного діалогу", - сказав він.