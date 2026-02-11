Підготовка до наступної зими вже стартувала: на що роблять головну ставку

Пріоритети відновлення енергетики

За словами Шмигаля, головним завданням наразі є відновлення пошкоджених підстанцій, мереж та генерації. Для цього Україна формує запаси енергоносіїв і залучає допомогу партнерів для закупівлі великих генераторів та трансформаторів.

"Наша мета - розвиток і розбудова когенерації", - наголосив він.

Окремо він закликав партнерів розглянути можливість передачі виведеного з експлуатації, але придатного до використання енергетичного обладнання.

Допомога G7 та "енергетичний Рамштайн"

Шмигаль повідомив, що лише з 26 січня Україна отримала понад 560 одиниць обладнання (1152 тонни) від країн G7 та інших партнерів. Ці ресурси вже розподілені для підтримки лікарень, ДСНС та соціальної інфраструктури.

Також сторони обговорили запуск нового формату координації - Ukraine Energy Support Coordination Group.

"Обговорили створення групи за прикладом оборонного "Рамштайну". Готуємося провести таку зустріч вже найближчим часом", - зазначив Шмигаль.

Стратегічні зміни

Крім термінового ремонту, уряд готує системні реформи в енергосекторі. Серед ключових напрямків - цифровізація, підвищення ефективності роботи, а також приватизація та корпоратизація державних підприємств.

Шмигаль закликав міжнародних партнерів брати безпосередню участь у майбутній відбудові української енергетики.