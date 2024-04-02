Готуємося до Великодня: які продукти можуть подорожчати та чим запасатися

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Ціни на Великдень 2024. Що подорожчає найбільше

Традиційно напередодні Великодня дорожчають продукти, з яких готують святкові частування.

Аналізуючи очікувані тенденції, можна виокремити декілька категорій, які, ймовірно, зазнають зростання в ціні. Перш за все, це стосується традиційних продуктів для святкового столу, таких як яйця, м'ясо і ковбасні вироби.

Як розповіла РБК-Україна керівниця відділу маркетингу оптового сільськогосподарського ринку "Шувар" Тетяна Попович, зростання цін на зазначені продукти може бути пов'язане зі збільшенням попиту перед святом, а також з коливаннями в цінах на сировину та виробничі витрати.

Фото: напередодні Великодня зазвичай дорожчають яйця (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни на яйця, м'ясо та молочні продукти часто підвищуються перед великими святами, як-от Великдень, через зростання попиту.

До прикладу, минулого року напередодні Великодня (святкували 16 квітня) вартість популярних святкових товарів зросла на 9,4 – 38,4%, як порівняти з початком квітня 2023. Такі показники наводили в ННЦ "Інститут аграрної економіки".

Щодо прогнозу цін на Великдень 2024 Тетяна Попович зазначила, що цього року якихось відхилень чи різкого подорожчання не буде. За наявною інформацією, ціни на яйця можуть залишитися стабільними до середини весни, перш ніж почне збільшуватися пропозиція від домашніх господарств.

Загалом стандартне зростання цін на вищевказані товари обмежується в 10-15% щорічно на передсвятковий період, а потім після Великодня ціни повертаються на попередній рівень.

Купуйте заздалегідь. Чим можна запастися до свята

Ринкова вартість харчових продуктів може змінюватися через різні фактори, включаючи сезонність, витрати на виробництво, логістику, а також глобальні економічні тенденції.

Тому споживачам рекомендується спостерігати за ринковими тенденціями та за можливістю робити запаси тих продуктів, які можуть подорожчати, заздалегідь. Керівниця відділу маркетингу ринку "Шувар" назвала низку товарів, на які варто звернути увагу і якими можна запастися заздалегідь, щоб уникнути переплати перед Великоднем.

"Основні продукти, які рекомендується купувати заздалегідь, включають яйця, м'ясо, ковбасні вироби, а також інгредієнти для випічки, такі як борошно, ⁣ цукор, олія і сухофрукти. Ці продукти добре зберігаються, тому їх можна придбати раніше і зберігати у холодильнику або морозильнику", – пояснила Тетяна Попович.

Скільки наразі коштують продукти до Великодня

М'ясо

З метою економії можна заздалегідь купити м'ясо на печеню до свята та заморозити. Кілограм свиної лопатки обійдеться наразі в середньому в 162 грн.

Сало солоне – 242 грн/кг. Філе курятини – 151,93 грн/кг, тушка – 77,4 грн/кг, стегно – 102,45 грн/кг.

Ковбаси

Копчена та сиров'ялена ковбаса зберігаються у вакуумному пакуванні в холодильнику кілька місяців, тому вже зараз можна придбати її для нарізки.

Середня ціна по супермаркетах салямі варено-копченої "Глобіно" – 261 грн/кг. Сиров'ялена ковбаса обійдеться дорожче – 679 грн/кг ("Салямі парміджано" у мережі "Сільпо").

Скриншот shop.silpo.ua

Яйця

Термін придатності яєць становить до 90 діб за температури від -2 до 0 градусів; до 25 діб для столових яєць за температури від 0 до +20 градусів. За дотримання умов зберігання, курячі яйця на Великдень можна купити раніше.

Акційна ціна за десяток фасованих яєць 1 категорії в АТБ – 39,90 грн. Середня ціна по супермаркетах – 54,05 грн.

Скриншот atbmarket.com

Продукти для випічки пасок

Пшеничне борошно на паски можна придбати заздалегідь, адже особливих умов для зберігання цей продукт не потребує.

Наразі ціна за 1 кг борошна "Хуторок" в "Сільпо" – 20,59 грн, в АТБ борошно власної марки "Розумний вибір" – 14,5 грн, у Varus борошно "Рома" обійдеться в 17,9 грн/кг.

Скриншот varus.ua

Середня ціна на цукор по супермаркетах становить 28,6 грн/кг. У Novus – 28,19 грн/кг, у Varus – 28,4 грн/кг, в АТБ – 27,9 грн/кг.

Олія соняшникова коштує в середньому 60 грн за пляшку 850 мл. "Олейна" у Varus – 59,9 грн, в Сільпо олія "Щедрий дар" – 49,9 грн. Фруктові цукати для випічки обійдуться у 279 грн/кг, родзинки – від 150 грн/кг.