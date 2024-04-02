Готовимся к Пасхе: какие продукты могут подорожать и чем запасаться

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Цены на Пасху 2024. Что подорожает больше всего

Традиционно накануне Пасхи дорожают продукты, из которых готовят праздничные угощения.

Анализируя ожидаемые тенденции, можно выделить несколько категорий, которые, вероятно, вырастут в цене. Прежде всего это касается традиционных продуктов для праздничного стола, таких как яйца, мясо и колбасные изделия.

Как рассказала руководитель отдела маркетинга оптового сельскохозяйственного рынка "Шувар" Татьяна Попович, рост цен на указанные продукты может быть связан с увеличением спроса перед праздником, а также с колебаниями в ценах на сырье и производственные издержки.

Фото: накануне Пасхи обычно дорожают яйца (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены на яйца, мясо и молочные продукты часто повышаются перед большими праздниками, например на Пасху, из-за роста спроса.

К примеру, в прошлом году накануне Пасхи (праздновали 16 апреля) стоимость популярных праздничных товаров выросла на 9,4 – 38,4% по сравнению с началом апреля 2023. Такие показатели приводили в ННЦ "Институт аграрной экономики".

Относительно прогноза цен на Пасху 2024 Татьяна Попович отметила, что в этом году каких-либо отклонений или резкого подорожания не будет. По имеющейся информации, цены на яйца могут остаться стабильными до середины весны, прежде чем начнет расти предложение от домашних хозяйств.

В целом, стандартное повышение цен на вышеуказанные товары ограничивается в 10-15% ежегодно в предпраздничный период, а затем после Пасхи цены возвращаются на прежний уровень.

Покупайте заранее. Чем можно запастись к празднику

Рыночная стоимость продуктов питания может меняться из-за различных факторов, включая сезонность, затраты на производство, логистику, а также глобальные экономические тенденции.

Поэтому потребителям рекомендуется наблюдать за рыночными тенденциями и возможностью делать запасы тех продуктов, которые могут подорожать. Руководитель отдела маркетинга рынка "Шувар" назвала ряд товаров, на которые следует обратить внимание и которыми можно запастись заранее, чтобы избежать переплаты перед Пасхой.

"Основные продукты, которые рекомендуется покупать заранее, включают яйца, мясо, колбасные изделия, а также ингредиенты для выпечки, такие как мука, сахар, растительное масло и сухофрукты. Эти продукты хорошо хранятся, поэтому их можно приобрести раньше и хранить в холодильнике или морозилке", – объяснила Татьяна Попович.

Сколько сейчас стоят продукты к Пасхе

Мясо

С целью экономии можно заранее купить мясо на жаркое к празднику и заморозить. Килограмм свиной лопатки обойдется в среднем в 162 грн.

Сало соленое – 242 грн/кг. Филе курятины – 151,93 грн/кг, тушка – 77,4 грн/кг, бедро – 102,45 грн/кг.

Колбасы

Копченая и сыровяленая колбаса хранятся в вакуумной упаковке в холодильнике несколько месяцев, поэтому уже сейчас можно приобрести ее для нарезки.

Средняя цена по супермаркетам салями варено-копченой "Глобино" – 261 грн/кг. Сыровяленая колбаса обойдется дороже - 679 грн/кг ("Салями пармиджано" в сети "Сільпо").

Скриншот shop.silpo.ua

Яйца

Срок годности яиц составляет до 90 суток при температуре от -2 до 0 градусов; до 25 дней для столовых яиц при температуре от 0 до +20 градусов. При соблюдении условий хранения куриные яйца на Пасху можно купить раньше.

Акционная цена за десяток фасованных яиц 1 категории в АТБ – 39,90 грн. Средняя цена по супермаркетам – 54,05 грн.

Скриншот atbmarket.com

Продукты для выпечки пасок

Пшеничную муку на паски можно приобрести заранее, ведь в особых условиях для хранения этот продукт не нуждается.

Сейчас цена за 1 кг муки "Хуторок" в "Сильпо" – 20,59 грн, в АТБ мука собственной марки "Розумний вибір" – 14,5 грн, в Varus мука "Рома" обойдется в 17,9 грн/кг.

Скриншот varus.ua

Средняя цена на сахар по супермаркетам составляет 28,6 грн/кг. В Novus – 28,19 грн/кг, Varus – 28,4 грн/кг, в АТБ – 27,9 грн/кг.

Масло подсолнечное стоит в среднем 60 грн за бутылку 850 мл. "Олейна" в Varus –- 59,9 грн, в Сильпо масло "Щедрый дар" – 49,9 грн. Фруктовые цукаты для выпечки обойдутся в 279 грн/кг, изюм – от 150 грн/кг.