Готуємось до холодів: що треба зробити з машиною напередодні зими

Відразу скажемо, що очікувати безвідмовності в зимовий період можна лише від машини, в якій приведені до ладу усі системи, відповідальні як мінімум за рух та мікроклімат у салоні. Тобто усунення таких негараздів має стати першим етапом підготовки автомобіля до зими.

Чому зима створює складнощі

З точки зору автомобіліста у зими є два інструменти впливу на його благополуччя: низька температура та опади. Через цю парочку ми маємо проблеми з запуском мотора, непрозорі вікна в салоні, слизьку або засніжену дорогу під колесами, а у майбутньому – передчасно з’їдений корозію кузов. Відповідно, все, про що ми будемо говорити, торкатиметься протидії морозу та снігу з водою.

Зимові шини

Ставити їх на машину зараз, коли температура ще не опустилася до середньодобових +7о+8оС, зарано. Але підготувати зимові шини бажано вже зараз, щоб не втрачати час, коли зима наблизиться впритул і на шиномонтажах почнуть вишикуватись черги.

Перевірте, чи немає в протектори камінчиків (а зимовий малюнок схильний до утримання в собі відсіву), чи не застряг у ньому цвях чи шматок дроту, чи немає на боковинах порізів. Нагадаємо, що глибина протектору згідно українських ПДР не може бути меншою 1,6 мм, а у деяких європейських країнах для зимових покришок діє ліміт 4,0 мм.

Акумулятор

Найчастіше це він винен у тому, що двигун погано заводиться на морозі – батарея або недозаряджена, або виробила свій ресурс. Точний діагноз вам поставить професійний електрик, а експрес-тест можна зробити самому, маючи вольтметр. Якщо після ночі відпочинку напруга на клемах буде менше 12,5 – 12,7 вольт, з акумулятором треба розбиратись.

Можливо, він недоотримує заряд через міський режим експлуатації, і його достатньо буде раз на місяць підзаряджати від зарядного пристрою. А щоб на міській машині АКБ краще почувалася взимку, у коротких поїздках краще уникати одночасного увімкнення багатьох потужних споживачів: фар, протитуманок, обігрівачів скла та сидінь, склоочисників, гучної музики з сабвуфером.

Склоочисники

Через те, що скло недостатньо прозоре, взимку водій має менше шансів вчасно побачити перешкоду і зреагувати на неї. І це при тому, що на слизькій, засніжениій або просто на мокрій дорозі з управлінням машиною і так не все гаразд. Тому двірники треба перевірити на ефективність очищення скла та на наявність люфтів у каркасі. Найбільш рішучі власники, щоб не мати сумнівів, на зиму купують новий комплект щіток. В багатьох зимових ситуаціях краще себе показують так звані безкаркасні конструкції.

Сухо у салоні

Справжня проблема у багатьох водіїв узимку – запотівання вікон машини зсередини. Волога на склі обмежує видимість, як мінімум це відбирає час на грунтовний прогрів салону, а в гіршому випадку загрожує аварією через непомічені перешкоди. Засоби боротьби прості: справний кондиціонер (він сушить повітря), ретельно вимиті зсередини вікна і відсутність у салоні сховищ для вологи – ганчірок під сидіннями, мокрих килимків, вологих парасольок та одягу на гачках. Не забудьте перевірити, чи не забився фільтр салонного повітря, бо через це обмежується надходження свіжого повітря ззовні, що підсилює запотівання.

Ущільнювачі дверей

Дрібниця, яка насправді може створити неабиякі проблеми морозним ранком – гумові ущільнювачі дверей, які намертво примерзли до кузова. Щоб не чекати відлиги, не відламати ручки дверей і порвати ці злощасні гумки треба превентивно намазати їх спеціальним засобом (щось на кшталт силіконового мастила). Не гірший результат дає змащування ущільнювачів звичайним милом, хоча воно залишає на гумі видимий білий слід.

Підозріла поведінка

Пригадайте, чи останнім часом не дивувала вас машина якимись незвичними проявами. Ускладнення при запуску, нерівна робота двигуна, нові звуки під час руху, нештатна поведінка опалювача, коливання стрілки термометра двигуна, “тугий” ручник, уведення машини вбік при гальмуванні – все це симптоми назріваючих негараздів, які за низьких температур та високої вологості не змусять себе чекати. З кожним подібним симптомом треба завчасно розібратися.

Фарба кузова

Саме взимку лак та фарба зазнають найбільших ушкоджень: в кожну мікротріщину на них потрапляє волога, яка в морозну ніч замерзає і потрошку рве покриття. А там, де вже є оголений метал, починає свою вбивчу роботу сіль, якою посипають дорогу проти ожеледі. Тому дуже корисним буде перед початком зими нанести на кузов шар так званого твердого воску або захисної поліролі без абразиву. Віск закриє всі наявні ушкодження, і сіль з вологою не дістануться до металу. Зазначимо, що воскування кузова – не дуже швидка справа, але маючи досвід, самотужки її можна зробити за кілька годин.

Антикорозійний захист

Зазвичай цього ніхто не робить, але за кілька років наша недбалість дається взнаки: кузов починає демонструвати перші дірки, у тому числі і на видних місцях. Між тим, їх можна уникнути, якщо перед першими снігопадами, коли дороги почнуть посипати сіллю, проінспектувати днище і поверхні під крилами машини на предмет пошкодження захисної мастики. Точки, де метал оголився, треба зачистити і заново вкрити антикором.

Якщо коротко

Може так статись, що без будь-якої особливої підготовки ви разом з вашим неновим авто успішно переживете найсуворішу зиму. Але більш ймовірно, що з нагоди морозу чи заметілі машина подарує вам якійсь технічний сюрприз. І коли ви будете вирішувати проблему у несприятливих метеоумовах та ще й далеко від дому, вищезгадані клопоти з підготовки до зими здаватимуться вам дрібницями.