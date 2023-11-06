Готовимся к холодам: что нужно сделать с машиной в преддверии зимы

Сразу скажем, что ожидать безотказности в зимний период можно только от машины, в которой приведены в порядок все системы, ответственные как минимум за движение и микроклимат в салоне. То есть устранение таких проблем должно стать первым этапом подготовки автомобиля к зиме.

Почему зима создает трудности

С точки зрения автомобилиста у зимы есть два инструмента влияния на его благополучие: низкая температура и осадки. Из-за этой парочки у нас проблемы с запуском мотора, непрозрачные окна в салоне, скользкая или заснеженная дорога под колесами, а в будущем – преждевременно съеденный коррозию кузов. Соответственно, все, о чем мы будем говорить, будет касаться противодействия морозу и снегу с водой.

Зимние шины

Ставить их на машину сейчас, когда температура еще не опустилась до среднесуточных +7о+8оС, рановато. Но подготовить зимние шины желательно уже сейчас, чтобы не терять время, когда зима приблизится вплотную и на шиномонтажах начнут выстраиваться очереди.

Проверьте, нет ли в протекторе камешков (а зимний рисунок склонен к удержанию отсева), не застрял ли в нем гвоздь или кусок проволоки, нет ли на боковинах порезов. Напомним, что глубина протектора согласно украинским ПДД не может быть меньше 1,6 мм, а в некоторых европейских странах для зимних покрышек действует лимит 4,0 мм.

Аккумулятор

Чаще всего это он виноват в том, что двигатель плохо заводится на морозе – батарея либо недозаряжена, либо выработала свой ресурс. Точный диагноз вам поставит профессиональный электрик, а экспресс-тест можно сделать самому, имея вольтметр. Если после ночи отдыха напряжение на клеммах будет меньше 12,5 – 12,7 вольт, с аккумулятором нужно разбираться.

Возможно, он недополучает заряд из-за городского режима эксплуатации, и его достаточно будет раз в месяц подзаряжать от зарядного устройства. А чтобы на городской машине АКБ лучше чувствовала себя зимой, в коротких поездках придется избегать одновременного включения многих мощных потребителей: фар, противотуманок, обогревателей стекла и сидений, стеклоочистителей, громкой музыки с сабвуфером.

Стеклоочистители

Из-за того, что стекло недостаточно прозрачное, зимой у водителя меньше шансов вовремя увидеть препятствие и среагировать на него. И это при том, что на скользкой, заснеженной или просто на мокрой дороге с управлением машиной и так не все хорошо. Поэтому дворники нужно проверить на эффективность очистки стекла и наличие люфтов в каркасе. Наиболее решительные владельцы, чтобы не сомневаться, на зиму покупают новый комплект щеток. Во многих зимних ситуациях лучше себя показывают так называемые бескаркасные конструкции.

Сухо в салоне

Настоящая проблема у многих водителей зимой – запотевание окон машины изнутри. Влага на стекле ограничивает видимость, как минимум это отнимает время на основательный прогрев салона, а в худшем случае грозит аварией из-за незамеченных помех. Средства борьбы простые: исправный кондиционер (он сушит воздух), тщательно вымытые изнутри стекла и отсутствие в салоне хранилищ для влаги – тряпок под сиденьями, мокрых ковриков, влажных зонтов и сырой одежды на крючках. Не забудьте проверить, не забился ли фильтр салонного воздуха, потому что из-за этого ограничивается поступление свежего воздуха извне, что усиливает запотевание.

Уплотнители дверей

Пустяк, который на самом деле может создать нешуточные проблемы морозным утром – резиновые уплотнители дверей, намертво примерзшие к кузову. Чтобы не ждать оттепели, не отломить ручки двери и не порвать эти злосчастные резинки надо превентивно смазать их специальным средством (что-то вроде силиконовой смазки). Не худший результат дает смазывание уплотнителей обычным мылом, хотя оно оставляет на резине видимый белый след.

Подозрительное поведение

Вспомните, в последнее время не удивляла ли вас машина какими-то необычными проявлениями. Осложнения при запуске, неровная работа двигателя, новые звуки во время движения, нештатное поведение отопителя, колебания стрелки термометра двигателя, "тугой" ручник, увод машины в сторону при торможении – все это симптомы назревающих неполадок, которые при низких температурах и высокой влажности не заставят себя ждать. С каждым подобным симптомом нужно заранее разобраться.

Краска кузова

Именно зимой лак и краска получают наибольшие повреждения: в каждую микротрещину на них попадает влага, которая в морозную ночь замерзает и понемногу рвет покрытие. А там, где уже есть обнаженный металл, начинает свою убийственную работу соль, которой посыпают дорогу против гололеда. Поэтому очень полезным будет перед началом зимы нанести на кузов слой так называемого твердого воска или защитной полироли без абразива. Воск закроет все имеющиеся повреждения, и соль с влагой не доберутся до металла. Отметим, что воскование кузова – не очень быстрое дело, но имея опыт, самостоятельно его можно сделать за несколько часов.

Антикоррозионная защита

Обычно этого никто не делает, но за несколько лет наша небрежность сказывается: кузов начинает демонстрировать первые дыры, в том числе и на видных местах. Между тем их можно избежать, если перед первыми снегопадами, когда дороги начнут посыпать солью, проинспектировать днище и поверхности под крыльями машины на предмет повреждения защитной мастики. Точки, где металл обнажился, нужно зачистить и заново укрыть антикором.

Если коротко

Может случиться, что без какой-либо особой подготовки вы вместе с вашим неновым авто успешно переживете самую суровую зиму. Но более вероятно, что по случаю мороза или снегопада машина подарит вам какой-нибудь технический сюрприз. И когда вы будете решать проблему в неблагоприятных метеоусловиях и еще далеко от дома, вышеупомянутые хлопоты по подготовке к зиме покажутся вам мелочами.