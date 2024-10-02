"Готуємо результати на осінь". Зеленський розповів про доповіді глави СЗР та Сирського

Військове та політичне керівництво України на всіх напрямках та рівнях готує максимальні результати для держави на осінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Як розповів Зеленський, сьогодні він заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Ключові речі - посилення Служби та робота стосовно надзвичайно чутливої інформації, яку здобувають українські розвідники.

"Зараз на всіх напрямках та на всіх рівнях ми готуємо максимальні результати для держави на осінь. Увесь необхідний зміст для "Рамштайну" - військові, Офіс (президента - ред.), дипломати - усе, що потрібно від України для партнерів, щоб краще розуміти наявні можливості, - усе це забезпечимо", - зазначив президент.

За його словами, також триває робота й щодо намірів, російських окупантів.

"Ми готуємось протидіяти, і саме так, як буде найбільш корисно для захисту України, для захисту життів наших людей", - наголосив глава держави.

Також, за словами Зеленського, сьогодні він кілька разів розмовляв з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Передусім - щодо Донецької області та напрямків, де зараз особливо важко.

"Дякую кожній нашій бойовій бригаді за справжню стійкість і справжню відвагу. Щотижня попри все наші воїни забезпечують справді відчутне ураження окупанту, і це найголовніше - виснажувати ворога й забезпечувати Україні можливість переконувати партнерів у саме таких кроках, які здатні принципово, стратегічно змінити воєнну ситуацію", - додав президент.

Він наголосив, що Україна дуже потребує цієї рішучості від партнерів, зокрема щодо далекобійності.

"І окремо я хочу подякувати кожному лідеру, усім друзям України за розуміння, що тиску на Росію зараз замало, і саме тому - тільки тому - російське керівництво не сприймає серйозно дипломатію. Сили треба більше", - зазначив Зеленський.