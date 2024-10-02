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"Готовим результаты на осень". Зеленский рассказал о докладах главы СВР и Сырского

Среда 02 октября 2024 20:55
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"Готовим результаты на осень". Зеленский рассказал о докладах главы СВР и Сырского Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Военное и политическое руководство Украины на всех направлениях и уровнях готовит максимальные результаты для государства на осень.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, сегодня он заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко. Ключевые вещи - усиление Службы и работа в отношении чрезвычайно чувствительной информации, которую получают украинские разведчики.

"Сейчас по всем направлениям и на всех уровнях мы готовим максимальные результаты для государства на осень. Все необходимое содержание для "Рамштайна" - военные, Офис (президента - ред.), дипломаты - все, что нужно от Украины для партнеров, чтобы лучше понимать имеющиеся возможности - все это обеспечим", - отметил президент.

По его словам, также продолжается работа и о намерениях, российских оккупантов.

"Мы готовимся противодействовать, и именно так, как будет наиболее полезно для защиты Украины, для защиты жизней наших людей", - подчеркнул глава государства.

Также, по словам Зеленского, сегодня он несколько раз разговаривал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Прежде всего, относительно Донецкой области и направлений, где сейчас особенно тяжело.

"Благодарю каждую нашу боевую бригаду за настоящую стойкость и настоящую отвагу. Еженедельно при всем наши воины обеспечивают действительно ощутимое поражение оккупанту, и это самое главное - истощать врага и обеспечивать Украине возможность убеждать партнеров в именно таких шагах, которые способны принципиально, стратегически" , - добавил президент.

Он подчеркнул, что Украина очень нуждается в этой решимости от партнеров, в частности, относительно дальнобойности.

"И отдельно я хочу поблагодарить каждого лидера, всех друзей Украины за понимание, что давления на Россию сейчас мало, и именно поэтому - только потому - российское руководство не воспринимает серьезно дипломатию. Силы нужно больше", - отметил Зеленский.

Разрешение на удары Украины в глубь России

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский долгое время добивается разрешения на применение западного оружия для ударов вглубь территории России.

В частности, США могут разрешить использовать ракеты ATACMS, а Британия - крылатые ракеты Storm Shadow.

В то же время The Washington Post сообщил, что США выразили сомнения в эффективности использования Украиной дальнобойных ракет для нанесения ударов по российской территории. По мнению представителей Белого дома и Пентагона, украинские лидеры не смогли предоставить достаточные аргументы в пользу такой стратегии.

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"Готовим результаты на осень". Зеленский рассказал о докладах главы СВР и Сырского
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