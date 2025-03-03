Готуємо низку важливих зустрічей і рішень найближчим часом, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту европейських лідерів у Лондоні анонсував, що готується низка важливих зустрічей і рішень. Зокрема, щодо гарантій безпеки та миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram глави української держави.

"Обговорюємо з нашими партнерами гарантіі‌ безпеки та умови справедливого миру для Украі‌ни. Готуємо низку важливих зустрічеи‌ і рішень наи‌ближчим часом", - написав президент.

Зеленський зазначив, зараз єдність Європи на надзвичайно високому рівні, якого давно не було.

"Відчуваємо сильну підтримку України, наших людей: воїнів та цивільних, нашої незалежності. Працюємо в Європі всі разом, щоб була надійна основа для співпраці з Америкою заради справжнього миру й гарантованої безпеки", - додав голова держави.

Крім того, він висловив подяку "усім нашим друзям та партнерам" за зусилля для наближення стабільного та гарантованого миру в Україні. Президент підкреслив, що спільна сила "здатна захистити наше майбутнє".