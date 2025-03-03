Готовим ряд важных встреч и решений в ближайшее время, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита европейских лидеров в Лондоне анонсировал, что готовится ряд важных встреч и решений. В частности, относительно гарантий безопасности и мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram главы украинского государства.

"Обсуждаем с нашими партнерами гарантии безопасности и условия справедливого мира для Украины. Готовим ряд важных встреч и решений в ближайшее время", - написал президент.

Зеленский отметил, сейчас единство Европы на чрезвычайно высоком уровне, которого давно не было.

"Чувствуем сильную поддержку Украины, наших людей: воинов и гражданских, нашей независимости. Работаем в Европе все вместе, чтобы была надежная основа для сотрудничества с Америкой ради настоящего мира и гарантированной безопасности", - добавил глава государства.

Кроме того, он выразил благодарность "всем нашим друзьям и партнерам" за усилия для приближения стабильного и гарантированного мира в Украине. Президент подчеркнул, что общая сила "способна защитить наше будущее".