Готуємо машину до дощів: ТОП-5 порад, які покращать видимість у авто

Під час негоди видимість обмежується декількома чинниками. Звісно, в першу чергу це сама негода: сонце заховалось, темні хмари ще більше погіршують освітлення, та ще й завіса опадів приховує дрібні та неяскраві об’єкти. По-друге, свій внесок робить автомобіль, який певною мірою може теж заважати бачити дорогу.

Перш за все, водій дивиться на дорогу через лобове скло, і його чистота – в усіх сенсах і з усіх боків – є запорукою гарної видимості. Розуміючи це, автовиробники наділяють лобове кількома системами, які допомагають підтримувати прозорість за будь-яких умов.

Склоочисники

Щітки мають бути надійними, адже старі, зношенісклоочисники мають таку негарну властивість як нестабільність. Вони можуть добре впоратись зі своєю роботою у простих умовах, і тут же схибити, якщо умови погіршаться – наприклад, на склі з’явиться сніг, бруд або просто подвійна порція води. В ідеалі щітки треба міняти щороку.

Запотівання

Добре, якщо в машині є вбудований електропідігрів лобового скла – його треба негайно активувати при перших ознаках запотівання. А ще краще увімкнути превентивно, з початком дощу. Але у більшості машин такої дорогої опції немає, тож треба знати про інші способи "розпотівання":

Спеціальна кнопка на торпедо, яка одночасно спрямовує максимально можливий струмінь повітря на лобове скло разом з увімкненням кондиціонера;

Якщо такої кнопки немає, ці дії можна повторити вручну;

Перед поїздкою в дощ треба добре протопити салон, щоб скло прогрілося і не конденсувало на собі вологу;

Тримати одне або два бокові вікна (обов’язково одне переднє) відкритими на сантиметр-два. Навіть легкий потік повітря виганятиме з салону вологу і вона не осяде на скло;

Майте на увазі, що чисте зсередини, ретельно вимите миючим засобом скло менше потіє;

Утримуватись від розмов в салоні, бо повітря, яке видихає людина, містить багато вологи.

Також додамо, що розпочавши боротьбу з запотіванням вікон, треба не забути про обігрів бокових дзеркал. Навіть якщо вони не пітніють, увімкнений підігрів буде видаляти з них краплини дощу, які суттєво погіршують оглядовість назад.

Зосередженість

Щоб краще сприймати обстановку навколо машини в умовах поганої видимості, водієві потрібно сконцентруватись. Тому попросіть пасажирів припинити розмови, вимкніть радіо та інші джерела шуму (наприклад, увімкніть вентилятор кліматичної установки на меншу швидкість, якщо вікна вже не запотівають). Тиша в салоні також додаватиме можливість чути звуки з вулиці, а це може компенсувати, нехай навіть лише психологічно, нестачу візуальної інформації.

Швидкість

На меншій швидкості у вас буде змога побачити більше навколо себе, а також ви матимете більше часу на реакцію у випадку появи на дорозі перешкоди. І ще один плюс меншої швидкості в погану погоду – наслідки можливої пригоди будуть легшими. І йдеться не лише про ДТП, якого ми всі хочемо уникнути, а й банальної зустрічі, наприклад, з ямою, схованою на дні калюжі. І не звертайте уваги на надто самовпевнених "гонщиків", які будуть обганяти вас, адже у кожного своя уява про водійську майстерність, безпеку і ціну життя.

Освітлення

В негоду погано бачите обстановку на дорозі не лише ви, а й інші учасники дорожнього руху. Щоб полегшити колегам орієнтацію і завчасно показати їм себе, не забудьте увімкнути ближнє світло фар. Тим більше, що цього вимагають і Правила дорожнього руху. Якщо на додачу до дощу є туман, можна увімкнути і "протитуманки", але майте на увазі, що вдень освітлення дороги для вас вони особливо не поліпшать, а роль потужних "габаритів" непогано виконує ближнє світло основних фар. А от задній протитуманний ліхтар потрібен саме вдень – щоб вашу машину вчасно помітив той, хто доганяє вас ззаду. Натомість вночі з задньою "протитуманкою" треба бути обережним, бо як правило, вона засліплює інших водіїв.

Якщо коротко

Для повної безпеки під час поїздок в умовах обмеженої видимості замало бути обережним за кермом: багато що залежить від поведінки інших учасників дорожнього руху. І передбачати чужі дії, прогнозуючи розвиток дорожньої ситуації – це вже справжня водійська майстерність. Опанувати яку цілком реально, а починати треба з власної подвійної уважності у складних умовах.