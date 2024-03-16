Готовим машину к дождям: ТОП-5 советов, которые улучшат видимость в авто

Во время непогоды видимость ограничивается несколькими факторами. Конечно, в первую очередь это само ненастье: солнце спряталось, темные облака еще больше ухудшают освещение, да еще занавес осадков скрывает мелкие и неяркие объекты. Во-вторых, свой вклад вносит автомобиль, который в определенной степени может тоже мешать видеть дорогу.

Прежде всего, водитель смотрит на дорогу через лобовое стекло, и его чистота – во всех смыслах и со всех сторон – залог хорошей видимости. Понимая это, автопроизводители наделяют лобовое несколькими системами, помогающими поддерживать прозрачность при любых условиях.

Стеклоочистители

Щетки должны быть надежными, ведь старые, изношенные стеклоочистители обладают таким нехорошим свойством как нестабильность. Они могут справляться со своей работой в простых условиях, и тут же дать сбой, если условия ухудшатся – например, на стекле появится снег, грязь или просто двойная порция воды. В идеале щетки нужно менять каждый год.

Запотевание

Хорошо, если в машине есть встроенный электроподогрев лобового стекла – его нужно немедленно активировать при первых признаках запотевания. А еще лучше включить превентивно с началом дождя. Но у большинства машин такой дорогой опции нет, так что надо знать о других способах "распотевания":

Специальная кнопка на торпедо, которая одновременно направляет максимально возможную струю воздуха на лобовое стекло вместе с включением кондиционера;

Если такой кнопки нет, эти действия можно повторить вручную;

Перед поездкой в дождь нужно хорошо протопить салон, чтобы стекла прогрелись и не конденсировали на себе влагу;

Держать одно или два боковых окна (обязательно одно переднее) приоткрытыми на сантиметр-два. Даже легкий поток воздуха будет выгонять из салона влагу, и она не осядет на стекло;

Имейте в виду, что чистое изнутри, тщательно вымытое моющим средством стекло меньше запотевает;

Воздерживаться от разговоров в салоне, потому что воздух, выдыхаемый человеком, содержит много влаги.

Также добавим, что приступив к борьбе с запотеванием стекол, нужно не забыть об обогреве боковых зеркал. Даже если они не потеют, включенный подогрев будет удалять с них капли дождя, существенно ухудшающие обзорность назад.

Концентрация

Чтобы лучше воспринимать обстановку вокруг машины в условиях плохой видимости, водителю нужно сосредоточиться. Поэтому попросите пассажиров прекратить разговор, выключите радио и другие источники шума (например, установите вентилятор климатической установки на меньшую скорость, если окна уже не запотевают). Тишина в салоне также будет добавлять возможность слышать звуки с улицы, а это может компенсировать, пусть даже сугубо психологически, недостаток визуальной информации.

Скорость

На меньшей скорости у вас будет возможность видеть больше вокруг себя, а также у вас будет больше времени на реакцию в случае появления на дороге препятствия. И еще один плюс меньшей скорости в плохую погоду – последствия возможного происшествия будут легче. И речь идет не только о ДТП, которого мы все хотим избежать, но и банальной встрече, например, с ямой, спрятавшейся на дне лужи. И не обращайте внимания на слишком самоуверенных “гонщиков”, которые будут обгонять вас, ведь у каждого свое представление о водительском мастерстве, безопасности и цене жизни.

Освещение

В непогоду плохо видите обстановку на дороге не только вы, но и другие участники дорожного движения. Чтобы облегчить коллегам ориентировку и заблаговременно показать им себя, не забудьте включить ближний свет фар. Тем более что этого требуют и Правила дорожного движения. Если в дополнение к дождю есть туман, можно включить и "противотуманки", но имейте в виду, что днем освещение дороги для вас они особенно не улучшат, а роль мощных габаритов неплохо выполняет ближний свет основных фар. А вот задний противотуманный фонарь нужен именно днем – чтобы вашу машину вовремя заметил догоняющий вас сзади водитель. Ночью с задней "противотуманкой" надо быть осторожным, потому что как правило, она ослепляет других водителей.

Если коротко

Для полной безопасности во время поездок в условиях ограниченной видимости мало быть осторожным за рулем: многое зависит от поведения других участников дорожного движения. И предвидеть чужие действия, прогнозируя развитие дорожной ситуации – это уже настоящее водительское мастерство. Овладеть которым вполне реально, и начинать нужно с собственного удвоенного внимания в сложных условиях.