Готуємо авто до складнощів: ТОП-5 корисних вдосконалень машини для зими

Така вже вона, зима – більшість її проявів як навмисне спрямовані проти водія та його автомобіля. Нівелювати зимові загрози можна, якщо приділити машині трохи часу і грошей.

Чому потрібна підготовка

Взагалі з конвеєра автозаводу машина виходить всепогодною. Але однозначний факт, що холодний сезон ускладнює життя – і людини взагалі, і автомобіліста зокрема. І певна передзимова підготовка може додаткові складнощі пом’якшити. Журналісти rbc.ua узагальнили досвід автомобілістів кількох поколінь, і нижчеприведені поради можна реалізувати як комплексно, так і по одній.

Більші колеса

Навіть для міського мешканця зимові дороги означають неприбраний сніг, крижані колії і нові дірки в асфальті. Тому власнику легкового автомобіля зимової пори дуже бажано мати більший дорожній просвіт. Є два способи організувати його – простий і складний, причому другий пов'язаний з додатковими нюансами.

Шини більшого діаметру . Навіть в межах одного посадкового розміру шин (14”, 15”, 16” тощо) можна підібрати модель з більшим зовнішнім діаметром, це може підняти машину над дорогою на додаткові 1,0 – 1,5 см. Треба обирати модель з більшою другою цифрою у маркуванні (це висота профілю у відсотках від ширини). Наприклад, проти шини 185/60 R15 більший кліренс дасть шина 185/65 R15, і ще більший – 195/65 R15. Ширші можливості може дати перехід на диски більшого “дюйма”. Добрим помічником буде шинний калькулятор на будь-якому сайті з продажу шин та дисків. Але перед покупкою з’ясуйте, який максимальний розмір шин та дисків допускає ваше авто

. Навіть в межах одного посадкового розміру шин (14”, 15”, 16” тощо) можна підібрати модель з більшим зовнішнім діаметром, це може підняти машину над дорогою на додаткові 1,0 – 1,5 см. Треба обирати модель з більшою другою цифрою у маркуванні (це висота профілю у відсотках від ширини). Наприклад, проти шини 185/60 R15 більший кліренс дасть шина 185/65 R15, і ще більший – 195/65 R15. Ширші можливості може дати перехід на диски більшого “дюйма”. Добрим помічником буде шинний калькулятор на будь-якому сайті з продажу шин та дисків. Але перед покупкою з’ясуйте, який максимальний розмір шин та дисків допускає ваше авто Проставки. Підняти машину над дорогою можна і на більшу висоту – за допомогою проставок під пружини чи стійки підвіски. Але якщо “ліфт” буде більше 2 см, це призведе до порушення керованості.

Більше тепла

Прискорити прогрів двигуна або зберегти його тепло між двома поїздками допоможе утеплювач решітки радіатора та капота. Причому тут, як то кажуть, можливі варіанти. На гратах не обов’язково має бути саме утеплювач, достатньо просто затулити прохід через них морозного повітря під час руху. В ідеалі було б знайти спеціальний пластиковий щиток, відформований “за місцем” конкретно вашої моделі, тим більше, що для деяких машини такі існують як оригінальна деталь.

Якщо будете майструвати щось власними руками, подбайте, щоб потоком повітря на швидкості ваш виріб не затягнуло куди не слід – на розпечені труби вихлопу, на сам радіатор, на свічкові дроти тощо. І ще один нюанс: не можна перекривати грати повністю (обидва прорізи – в капоті та бампері), бо навіть узимку радіатору потрібен потік повітря для охолодження.

Капот зсередини утеплити важче. Треба буде шукати або штатний шумо-теплоізоляційний екран – скажімо, від топової або дизельної комплектації вашої моделі, або купувати тюнінговий комплект для самостійного оклеювання капота зсередини. Тут так само важливо, щоб “шумка” не впала колись на двигун і не спровокувала пожежу чи відмову двигуна.

Більше світла

Зимовий день короткий, тож мало не кожна наша поїздка бодай частково припадає на темну пору доби. Щоб старі фари світили як нові, можна відполірувати їхнє скло і замінити лампи – або на нові штатні, або на високоефективні LED-типу. Головне тут – придбати якісні фірмові лампи, а не китайські No name, які будуть засліплювати зустрічних і попутних водіїв.

Більш сміливий варіант – додаткові фари, які (крім протитуманних) офіційно заборонені українськими ПДР для машин, що експлуатуються на шляхах загального користування (п.31.4.3 ПДР України). Якщо поставити за мету, додаткові фари ближнього чи дальнього світла можна розмістити та відрегулювати так, що вони не будуть засліплювати інших учасників дорожнього руху, але рано чи пізно це призведе до малоприємних розмов з поліцією.

Більш прийнятний варіант – якісні ефективні “протитуманки”. Вони при правильному регулюванні хоч і не будуть пробивати темряву далеко вперед, але добре освітять узбіччя, що теж важливо для впевненого і безпечного руху, особливо у незнайомій місцевості.

Більше захисту

Зима не лише заважає безпечному пересуванню автомобілем, вона ще й шкодить машині, причому, грубо кажучи, з двох напрямків – зверху і знизу.

Зверху – це в розумінні шкоди для лакофарбового покриття. Крижинки, сухий сніг та пісок залишають на ньому подряпини, а вода, потрапляючи у мікротріщини, розмерзається і перетворює їх на не мікро-, а просто тріщини. Тому для збереження товарного вигляду кузова (та й для захисту його від початку корозії теж), дуже бажано захистити лак і фарбу. Це можна зробити:

воском – він же твердий віск, він же карнауба, він же воскова поліроль. Баночку цього нехитрого препарату можна придбати в будь-якому автомагазині. І нанести його можна самотужки, знадобиться лише більш-менш тепле приміщення (+5 +10 о С буде достатньо) і кілька годин часу. Тільки не переплутайте захисну поліроль з абразивною, яка повертає фарбі блиск, зрізуючи з поверхні горішній шар лаку;

– він же твердий віск, він же карнауба, він же воскова поліроль. Баночку цього нехитрого препарату можна придбати в будь-якому автомагазині. І нанести його можна самотужки, знадобиться лише більш-менш тепле приміщення (+5 +10 С буде достатньо) і кілька годин часу. Тільки не переплутайте захисну поліроль з абразивною, яка повертає фарбі блиск, зрізуючи з поверхні горішній шар лаку; керамічним препаратом . Інші назви – кераміка, нанокераміка, рідке скло (не лякайтесь і не дуже вірте, це лише маркетинг). Засіб схожий на воскову поліроль, але відрізняється тривалою дією. До того ж має нюанси з нанесенням, тому його не радять до самостійного використання;

. Інші назви – кераміка, нанокераміка, рідке скло (не лякайтесь і не дуже вірте, це лише маркетинг). Засіб схожий на воскову поліроль, але відрізняється тривалою дією. До того ж має нюанси з нанесенням, тому його не радять до самостійного використання; плівкою. Ефективний засіб, який буде захищати фарбу протягом кількох років. Краще, щоб плівка була не вінілова, а більш товста і еластична – поліуретанова. У продажу є набори, вирізані за лекалами для конкретних моделей авто, для найуразливіших зон кузова, але можна відрізати потрібного розміру фрагменти від рулону.

Ефективний засіб, який буде захищати фарбу протягом кількох років. Краще, щоб плівка була не вінілова, а більш товста і еластична – поліуретанова. У продажу є набори, вирізані за лекалами для конкретних моделей авто, для найуразливіших зон кузова, але можна відрізати потрібного розміру фрагменти від рулону. сталевим захистом. Йдеться про міцний екран, який прикриває двигун та вихлопну систему – а точніше, найнижчі елементи машини. Штука недешева, монтувати її непросто, а головне – знайте, що вона сама зменшує дорожній просвіт і підвищує ймовірність контакту з асфальтовими хвилями та вибоїнами. Коли будете обирати такий захист, поцікавтеся чи не надто міцні в нього елементи кріплення. Нюанс у тому, що у випадку аварійної зустрічі з перешкодою кронштейни в ідеалі повинні деформуватись і поглинати енергію удару – щоб сталевий щит не передав усю силу на елементи кузова і не пошкодив їх.

Більше краси

Добре, якщо у вашої машини на підлозі гума чи лінолеум, а якщо пухнастий килим, та ще й світлий? Якщо без жартів, вода і сіль з зимових черевиків точно залишать на килимову покритті плями, які важко видалити без хімчистки. Тому знімні зимові килимки мають бути великими за розміром і з великою ємністю – у плані накопичення води. Особливо, якщо ви не впевнені у цілісності штатного килима, адже він може пропускати солону воду з підошви через себе на металеве днище кузова.

Приблизно те саме можна сказати і про світлу оббивку сидінь: часто вона “фарбується” від мокрого одягу контрастних кольорів. Тобто, маючи такі сидіння, варто подумати про зимові чохли на них.

Якщо коротко

Коли машина відносно нова і працює без проблем будь-якої пори доби і року, наші поради можуть здаватися вам зайвими. Може й так, але майте на увазі ще й фактор старіння автомобіля – який ви рано чи пізно почнете продавати. І саме зима залишає на машині найбільше ознак зношення: потертостей, мікротріщин, сколів, плям, подряпин… Ось тоді і згадаються вам приведені вище превентивні засоби.