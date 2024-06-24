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Готує "кадирівців". СБУ повідомила про підозру голові університету спецназу імені Путіна

Фото: Байбетар Вайханов, голова університету спецназу імені Путіна (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Голові російського університету спецназу імені диктатора Володимира Путіна Байбетару Вайханову повідомили про підозру. Він організовує підготовку бойовиків для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

Як зазначили у СБУ, вони зібрали доказову базу на Вайханова, який допомагає вести війну проти України.

"Фігурант входить до найближчого оточення Кадирова, за вказівкою якого організує підготовку бойовиків для окупаційних угруповань РФ", - уточнили у Службі безпеки.

Зокрема, Вайханов готує бойовиків 78-го моторизованого полку спецпризначення "Північ-Ахмат" та полків "Ахмат-Росія", "Ахмат-Чечня", 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії РФ.

У СБУ наголосили, що всі вищезгадані підрозділи беруть участь у війні проти України на східному та південному напрямках.

За даними правоохоронців, слухачі університету спецназу проходять підготовку у місті Гудермес, яка триває тиждень. Там їм проводять тактичну, вогневу, інформаційно-ідеологічну та медичну підготовку.

"Після закінчення "курсів" бойовиків перекидають у найгарячіші точки фронту, де вони використовуються для штурмів позицій Сил оборони", - наголосили в СБУ.

Також на базі університету з жовтня 2023 року організували підготовку пілотів безпілотників та виробництво FPV-дронів.

Вайханову повідомлено про підозру у пособництві у веденні агресивної війни.

Підозри росіянам

Нагадаємо, СБУ вже неодноразово повідомляла про підозру російським чиновникам і не лише. Вони причетні до війни проти України.

Зокрема, нещодавно підозру отримав помічник Путіна Володимир Мединський. Він вигадав фейкову історію України для одного зі шкільних підручників.

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