Готує "кадирівців". СБУ повідомила про підозру голові університету спецназу імені Путіна
Голові російського університету спецназу імені диктатора Володимира Путіна Байбетару Вайханову повідомили про підозру. Він організовує підготовку бойовиків для війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.
Як зазначили у СБУ, вони зібрали доказову базу на Вайханова, який допомагає вести війну проти України.
"Фігурант входить до найближчого оточення Кадирова, за вказівкою якого організує підготовку бойовиків для окупаційних угруповань РФ", - уточнили у Службі безпеки.
Зокрема, Вайханов готує бойовиків 78-го моторизованого полку спецпризначення "Північ-Ахмат" та полків "Ахмат-Росія", "Ахмат-Чечня", 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії РФ.
У СБУ наголосили, що всі вищезгадані підрозділи беруть участь у війні проти України на східному та південному напрямках.
За даними правоохоронців, слухачі університету спецназу проходять підготовку у місті Гудермес, яка триває тиждень. Там їм проводять тактичну, вогневу, інформаційно-ідеологічну та медичну підготовку.
"Після закінчення "курсів" бойовиків перекидають у найгарячіші точки фронту, де вони використовуються для штурмів позицій Сил оборони", - наголосили в СБУ.
Також на базі університету з жовтня 2023 року організували підготовку пілотів безпілотників та виробництво FPV-дронів.
Вайханову повідомлено про підозру у пособництві у веденні агресивної війни.
Підозри росіянам
Нагадаємо, СБУ вже неодноразово повідомляла про підозру російським чиновникам і не лише. Вони причетні до війни проти України.
Зокрема, нещодавно підозру отримав помічник Путіна Володимир Мединський. Він вигадав фейкову історію України для одного зі шкільних підручників.
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