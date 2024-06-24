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Готовит "кадыровцев". СБУ сообщила о подозрении главе университета спецназа имени Путина

Понедельник 24 июня 2024 16:27
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Готовит "кадыровцев". СБУ сообщила о подозрении главе университета спецназа имени Путина Фото: Байбетар Вайханов, глава университета спецназа имени Путина (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Главе российского университета спецназа имени диктатора Владимира Путина Байбетару Вайханову сообщили о подозрении. Он организовывает подготовку боевиков для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Как отметили в СБУ, они собрали доказательную базу на Вайханова, который помогает вести войну против Украины.

"Фигурант входит в ближайшее окружение Кадырова, по указанию которого организует подготовку боевиков для оккупационных группировок РФ", - уточнили в Службе безопасности.

В частности, Вайханов готовит боевиков 78-го моторизованного полка спецназначения "Север-Ахмат" и полков "Ахмат-Россия", "Ахмат-Чечня", 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии РФ.

В СБУ подчеркнули, что все вышеперечисленные подразделения участвуют в войне против Украины на восточном и южном направлениях.

По данным правоохранителей, слушатели университета спецназа проходят подготовку в городе Гудермес, которая длится неделю. Там им проводят тактическую, огневую, информационно-идеологическую и медицинскую подготовку.

"После окончания "курсов" боевиков перебрасывают в самые горячие точки фронта, где они используются для штурмов позиций Сил обороны", - подчеркнули в СБУ.

Также на базе университета с октября 2023 года организовали подготовку пилотов беспилотников и производство FPV-дронов.

Вайханову сообщено о подозрении в пособничестве в ведении агрессивной войны.

Подозрения россиянам

Напомним, СБУ уже неоднократно сообщала о подозрении российским чиновникам и не только. Они причастны к войне против Украины.

В частности, недавно подозрение получил помощник Путина Владимир Мединский. Он выдумал фейковую историю Украины для одного из школьных учебников.

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