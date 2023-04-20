Готує диверсії? Росія шпигує за електростанціями на узбережжі Британії, - Sky News

Британські журналісти проаналізували розслідування країн Північної Європи про діяльність Росії у Північному морі. Згідно з ним, російський корабель "Адмірал Володимирський" збирає інформацію про ключові енергетичні об’єкти, зокрема і в Британії, для проведення можливого саботажу. Офіційно РФ заявляє, що ніибто досліджує морське дно.

Розслідування зазначає, що російське судно, на якому перебували озброєні люди, шпигувало за британськими станціями у листопаді минулого року. Зокрема, "Адмірал Володимирський" декілька днів перебував неподалік вітряної електростанції Seagreen на узбережжі Шотландії.

Проблеми Північного моря

У Британії вже давно наголошують про загрозу безпеці у Північному морі. Міністр оборони Бен Воллес наголошував на зустрічі з європейськими колегами, що потрібно посилити захист підводних кабелів.

За його словами, нафтогазова інфраструктура Норвегії була "особливо вразливою", тому що вона стала головним постачальником для Європи.

З цією метою уряд Британії купує два спеціальні підводні кораблі спостереження, які повинні бути готові цього року. Після підриву на "Північних потоках" Міноборони інвестувало 65 млн фунтів у будівництво суден.

Реакція Росії

Після опублікування розслідування прессекретар Кремля Дмитро Пєсков традиційно відкинув звинувачення. Він заявив, що європейські країни "знову вважають за краще безпідставно звинувачувати у всьому Росію".