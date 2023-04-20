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Готовит диверсии? Россия шпионит за электростанциями на побережье Британии, - Sky News

Фото: Россия шпионит за электростанциями в Британии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские корабли шпионят за ветровыми электростанциями, расположенными на побережье Великобритании. Вероятно, РФ может готовить диверсии в случае открытого конфликта с Западом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Британские журналисты проанализировали расследование стран Северной Европы о деятельности России в Северном море. Согласно ему, российский корабль "Адмирал Владимирский" собирает информацию о ключевых энергетических объектах, в том числе и в Британии, для проведения возможного саботажа. Официально РФ заявляет, что якобы исследует морское дно.

Расследование отмечает, что российское судно, на котором находились вооруженные люди, шпионило за британскими станциями в ноябре прошлого года. В частности, "Адмирал Владимирский" несколько дней находился недалеко от ветряной электростанции Seagreen на побережье Шотландии.

Проблемы Северного моря

В Британии уже давно заявляет об угрозе безопасности в Северном море. Министр обороны Бен Уоллес отмечал на встрече с европейскими коллегами, что нужно усилить защиту подводных кабелей.

По его словам, нефтегазовая инфраструктура Норвегии была "особо уязвимой", потому что она стала главным поставщиком для Европы.

С этой целью правительство Британии покупает два специальных подводных корабля наблюдения, которые должны быть готовы в этом году. После подрыва на "Северных потоках" Минобороны инвестировало 65 млн фунтов в строительство судов.

Реакция России

После опубликования расследования пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков традиционно отверг обвинения. Он заявил, что европейские страны "опять предпочитают безосновательно обвинять во всем Россию".

Напомним, журналисты Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии провели масштабное расследование о шпионаже российских кораблей в Балтийском и Северном морях. По их данным, РФ собирает данные об объектах энергетической инфраструктуры стран Северной Европы, чтобы в случае конфликта устроить диверсии.

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