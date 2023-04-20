Готовит диверсии? Россия шпионит за электростанциями на побережье Британии, - Sky News

Британские журналисты проанализировали расследование стран Северной Европы о деятельности России в Северном море. Согласно ему, российский корабль "Адмирал Владимирский" собирает информацию о ключевых энергетических объектах, в том числе и в Британии, для проведения возможного саботажа. Официально РФ заявляет, что якобы исследует морское дно.

Расследование отмечает, что российское судно, на котором находились вооруженные люди, шпионило за британскими станциями в ноябре прошлого года. В частности, "Адмирал Владимирский" несколько дней находился недалеко от ветряной электростанции Seagreen на побережье Шотландии.

Проблемы Северного моря

В Британии уже давно заявляет об угрозе безопасности в Северном море. Министр обороны Бен Уоллес отмечал на встрече с европейскими коллегами, что нужно усилить защиту подводных кабелей.

По его словам, нефтегазовая инфраструктура Норвегии была "особо уязвимой", потому что она стала главным поставщиком для Европы.

С этой целью правительство Британии покупает два специальных подводных корабля наблюдения, которые должны быть готовы в этом году. После подрыва на "Северных потоках" Минобороны инвестировало 65 млн фунтов в строительство судов.

Реакция России

После опубликования расследования пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков традиционно отверг обвинения. Он заявил, что европейские страны "опять предпочитают безосновательно обвинять во всем Россию".