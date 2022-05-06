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Готовятся штурмовать: оккупанты почти полностью окружили Северодонецк

Новина українською →
Северодонецк, Пятница 06 мая 2022 15:47
Готовятся штурмовать: оккупанты почти полностью окружили Северодонецк Фото: оккупанты почти полностью оцепили Северодонецк (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты почти полностью окружили Северодонецк Луганской области. Враг планирует штурмовать город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Северодонецкой военно-гражданской администрации Александра Стрюка в эфире телемарафона.

"Город почти окружен войсками РФ и "ЛНР", пытаются штурмовать город по нескольким направлениям", - заявил Стрюк.

При этом он подчеркнул, что это не мотивирует местных жителей покидать город, темпы эвакуации существенно снизились, а за день выезжают до десяти человек, которых удастся уговорить.

"В городе остается около 15 тысяч населения, которое не выезжает", - добавил руководитель Северодонецкой ВГА.

Напомним, по данным Луганской ОВА, оккупанты пытаются двигаться в сторону Северодонецка, и на подступах к нему идут бои в населенных пунктах Боровеньки и Воеводовка.

Добавим, в Луганской области до сих пор остаются около 50 тысяч мирных жителей. Некоторых из них уже невозможно эвакуировать из-за активных боевых действий.

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Луганск Северодонецк Война России против Украины
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