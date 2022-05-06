ru ua
Пт, 06 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Готуються штурмувати: окупанти майже повністю оточили Сєвєродонецьк

Новость на русском →
Сєвєродонецьк, П'ятниця 06 травня 2022 15:47
Готуються штурмувати: окупанти майже повністю оточили Сєвєродонецьк Фото: окупанти майже повністю оточили Сєвєродонецьк (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти майже повністю оточили Сєвєродонецьк Луганської області. Ворог планує штурмувати місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександра Стрюка в ефірі телемарафону.

"Місто майже оточене військами РФ і "ЛНР", намагаються штурмувати місто за декількома напрямками", - заявив Стрюк.

При цьому він наголосив, що це не мотивує місцевих мешканців залишати місто, темпи евакуації суттєво знизилися, а за день виїжджають до десяти людей, яких вдасться вмовити.

"У місті залишається близько 15 тисяч населення, яке не виїжджає", - додав керівник Сєвєродонецької ВЦА.

Нагадаємо, за даними Луганської ОВА, окупанти намагаються рухатися в бік Сєвєродонецька, і на підступах до нього тривають бої в населених пунктах Боровеньки та Воєводівка.

Додамо, в Луганській області досі залишаються близько 50 тисяч мирних жителів. Деяких з них вже неможливо евакуювати через активні бойові дії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Сєвєродонецьк Війна Росії проти України
NEWS
"Будемо боротися до повної перемоги". Спецслужби партнерів повідомляють про намір РФ оголосити війну 9 травня, - Шмигаль
"Будемо боротися до повної перемоги". Спецслужби партнерів повідомляють про намір РФ оголосити війну 9 травня, - Шмигаль
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо