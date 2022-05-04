Готові до удару. У Чорному морі наразі три російські носії крилатих ракет

У акваторії Чорного моря наразі перебуває три носія крилатих ракет морського базування "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Наразі у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носія крилатих ракет "Калібр".

Також не виключається можливість залучення корабельного складу до ракетних ударів по території України.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання чорноморського флоту Росії продовжує ізольовувати район ведення бойових дій, веде розвідку та вогневу підтримку на приморському напрямку.

Раніше ми повідомляли, що після удару по Зміїному Росія активізувала свій флот у Чорному морі.

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