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Готові до удару. У Чорному морі наразі три російські носії крилатих ракет

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Середа 04 травня 2022 19:27
Готові до удару. У Чорному морі наразі три російські носії крилатих ракет Ракета "Калібр" (5.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У акваторії Чорного моря наразі перебуває три носія крилатих ракет морського базування "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання чорноморського флоту Росії продовжує ізольовувати район ведення бойових дій, веде розвідку та вогневу підтримку на приморському напрямку.

Також не виключається можливість залучення корабельного складу до ракетних ударів по території України.

Наразі у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носія крилатих ракет "Калібр".

Раніше ми повідомляли, що після удару по Зміїному Росія активізувала свій флот у Чорному морі.

Також ми писали, що Росіяни безжально знищують екологію Криму.

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