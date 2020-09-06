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Не готовы к ослаблению карантина 18 регионов Украины

Киев, Воскресенье 06 сентября 2020 15:47
Не готовы к ослаблению карантина 18 регионов Украины
Фото: карантин в Киеве весной 2020 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В большинстве регионов количество новых заражений превышает установленную правительством норму

Город Киев и 17 областей Украины не соответствуют минимальным требованиям для смягчения карантина, введенного из-за инфекции. Требованиям Кабмина соответствуют только Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Показатели инфицированности и заполненности коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышены г. Киеве, в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Не готовы к ослаблению карантина 18 регионов Украины

Постановлением правительства следующие нормы для регионов:

  • количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;
  • показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;
  • если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается "оранжевый" уровень, если больше 75% - "красный".

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", половина украинцев против жесткого карантина при второй волне эпидемии.

Отметим, по данным опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова, в конце июля 2020 года 38,5% украинцев считали, что проблема коронавируса слишком преувеличена и что есть много других, более опасных заболеваний.

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