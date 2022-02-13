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"Готовы обсуждать в любых форматах". Зеленский призвал предоставить Украине гарантии безопасности

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Киев, Воскресенье 13 февраля 2022 22:25
"Готовы обсуждать в любых форматах". Зеленский призвал предоставить Украине гарантии безопасности Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с лидером США Джо Байденом призвал предоставить Украине гарантии безопасности. Украинская сторона готова обсуждать этот вопрос в любом формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Как подчеркнул Зеленский, сегодня на фоне угрозы нового вторжения России важно предоставить Украине действенные гарантии безопасности.

"Мы готовы обсуждать их в разных форматах", - сказал он, добавив, что без безопасности Украины не может быть безопасности в Европе.

В то же время украинский президент поблагодарил США за взаимодействие в сфере обороны, которое способствует усилению возможностей Вооруженных сил Украины.

"Пока мы не являемся членом НАТО. Поэтому только сильная украинская армия является залогом безопасности нашего государства", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, РБК-Украина рассказывало подробности телефонного разговора Байдена и Зеленского.

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