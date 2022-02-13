"Готовы обсуждать в любых форматах". Зеленский призвал предоставить Украине гарантии безопасности

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с лидером США Джо Байденом призвал предоставить Украине гарантии безопасности. Украинская сторона готова обсуждать этот вопрос в любом формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Как подчеркнул Зеленский, сегодня на фоне угрозы нового вторжения России важно предоставить Украине действенные гарантии безопасности.

"Мы готовы обсуждать их в разных форматах", - сказал он, добавив, что без безопасности Украины не может быть безопасности в Европе.

В то же время украинский президент поблагодарил США за взаимодействие в сфере обороны, которое способствует усилению возможностей Вооруженных сил Украины.

"Пока мы не являемся членом НАТО. Поэтому только сильная украинская армия является залогом безопасности нашего государства", - подчеркнул Зеленский.