"Готові обговорювати у різних форматах". Зеленський закликав надати Україні гарантії безпеки
Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з лідером США Джо Байденом закликав надати Україні гарантії безпеки. Українська сторона готова обговорювати це питання в будь-якому форматі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Як наголосив Зеленський, сьогодні на тлі загрози нового вторгнення Росії важливо надати Україні дієві гарантії безпеки.
"Ми готові обговорювати їх у різних форматах", - сказав він, додавши, що без безпеки України не може бути безпеки у Європі.
Водночас український президент подякував США за взаємодію у сфері оборони, яка сприяє посиленню спроможностей Збройних сил України.
"Поки ми не є членом НАТО. Тому лише сильна українська армія є запорукою безпеки нашої держави", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало подробиці телефонної розмови Байдена та Зеленського.