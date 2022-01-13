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Готовность украинцев протестовать упала до исторического минимума

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Украина, Четверг 13 января 2022 15:22
Готовность украинцев протестовать упала до исторического минимума Фото: к протестам готова треть украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В декабре 2021 года в акциях протеста готовы участвовать 32,2% взрослых жителей Украины. Уровень готовности упал до минимума за весь период исследований (с 2006 года).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

По данным опроса, в декабре 2021 года большинство украинцев (64%) были не готовы участвовать в любых акциях массового протеста. Год назад были не готовы протестовать 57,1% граждан.

Среди тех, кто готов протестовать, 15,7% украинцев видят свое участие в избирательной компании как форме протеста, 11,3% - в "санкционированных" митингах и демонстрациях, 10,3% - в сборе подписей под коллективными воззваниями.

Кроме того, готовы прибегнуть к участию в забастовках - 2,4%, бойкоту решений органов власти 2,4%, пикетированию государственных органов власти - 2,2%, участию в несанкционированных митингах и демонстрациях - 2,1%, угрозам забастовкой - 2,0%, созданию независимых от властных структур вооруженных формирований - 1,2%, голодовкам протеста - 1,5%, захвату зданий - 1,0%.

Готовность украинцев протестовать упала до исторического минимума

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 3-11 декабря 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не пре 2,4%

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2020 года в акциях социального протеста готовы были участвовать 38% взрослых жителей Украины.

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