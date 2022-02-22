Агрессия со стороны России: сколько украинцев считают угрозу реальной

В начале февраля 39% населения Украины считали, что угроза полномасштабной агрессии со стороны России является либо очень вероятной, либо неизбежной. Еще 33% опрошенных склонялись к тому, что угроза со стороны России хоть и не велика, однако возможна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Фонда "Демократические инициативы".

В отсутствие вообще какой-либо угрозы со стороны восточного соседа верит лишь 7% украинцев. По данным опроса, абсолютное большинство украинцев (61%) возлагает ответственность за рост угрозы войны на руководство России. Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии в течение 1-12 февраля 2022 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Всего опрошен 2001 респондент. Максимальная теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.