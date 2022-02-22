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Агрессия со стороны России: сколько украинцев считают угрозу реальной

Новина українською →
Украина, Вторник 22 февраля 2022 12:44
Агрессия со стороны России: сколько украинцев считают угрозу реальной Фото: вторжение России считают очень вероятным или неизбежным 40% украинцев (facebook.compressjfo.news)
Автор: Александр Белоус

В начале февраля 39% населения Украины считали, что угроза полномасштабной агрессии со стороны России является либо очень вероятной, либо неизбежной. Еще 33% опрошенных склонялись к тому, что угроза со стороны России хоть и не велика, однако возможна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Фонда "Демократические инициативы".

В отсутствие вообще какой-либо угрозы со стороны восточного соседа верит лишь 7% украинцев.

По данным опроса, абсолютное большинство украинцев (61%) возлагает ответственность за рост угрозы войны на руководство России.

Агрессия со стороны России: сколько украинцев считают угрозу реальной

Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии в течение 1-12 февраля 2022 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Всего опрошен 2001 респондент. Максимальная теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине февраля 2022 года большинство опрошенных (64%) уверены, что Украина сможет отразить нападение если вторжение России состоится. Треть (32%) не уверены в этом.

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