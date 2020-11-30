Готовность нового причала 1-з Одесского порта составляет 93 процента, - Руслан Сахаутдинов

В последних числах ноября компания "Мастбуд" заасфальтировала железобетонное основание строящегося причала 1-з на Андросовском молу Одесского порта. Это событие засвидетельствовало выход подрядчика на финишную прямую строительства.

По информации инженерной службы Одесского филиала Амминистрации морских портов Украины, на объекте полностью завершен монтаж плит перекрытия и устройство шапочного бруса в тылу причала, в настоящее время завершается комплекс работ по прокладке инженерных сетей водопровода и канализации, устройству канализационно-насосной станции (КНС) и системы ливнесборных лотков; в ближайшие дни начнется укладка рельс для передвижения судопогрузочной машины.

"Готовность причала на конец ноября составила 93 процента", - комментирует начальник администрации порта Руслан Сахаутдинов.

"К моменту моего вступления в должность начальника Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины", причал 1-з был, фактически, заброшен, и порядка 10 лет значился, как объект незавершенного строительства. Для возрождения и дальнейшей реализации данного проекта необходимо было найти ряд комплексных неординарных решений. Благодаря высокопрофессиональной команде специалистов порта и нашим бизнес-партнерам такие решения были найдены и применены на практике. На сегодня перед нами стоит амбициозная задача - реализовать проект по строительству причала 1-з до конца текущего года. Думаю, у нас получится. В настоящее время в интенсивном темпе идут завершающие работы. На объекте одновременно работают около восьми подрядчиков, производятся проколы для сетей, прокладываются сети всех видов, оборудуются КНС и пескоулавливатель, выполняется укладка асфальтового покрытия, готовятся отбойные устройства и тд. До нового года мы планируем закончить с устройством инженерных коммуникаций и приступить к процедуре получения разрешительных документов на эксплуатацию нового гидротехнического сооружения. Таким образом, администрация порта выполнит все обязательства по проекту перед своими партнерами – частными компаниями, которые построили на Андросовском молу современный комплекс по перевалке зерна", - добавляет Руслан Сахаутдинов.

Напомним, строительство причала 1-з является частью крупного инвестиционного проекта, который Администрация морских портов Украины реализует совместно с компаниями "Бруклин-Киев" и "Луи Дрейфус Украина" при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (сумма инвестиций – больше $100 млн, пропускная способность – 4 млн тонн в год).

В готовом виде причал будет иметь 254 метра в длину, 35 метров в ширину и глубину у кордона 12 метров с перспективой до 13,5 м. Этих параметров достаточно для приема судов-панамаксов, дедвейтом 60 тысяч тонн и выше.