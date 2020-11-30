Готовність нового причалу 1-з Одеського порту складає 93 відсотки, - Руслан Сахаутдінов

В останніх числах листопада компанія "Мастбуд"заасфальтувала залізобетонну основу нового причалу 1-з, що споруджується на Андросовському молу Одеського порту. Ця подія засвідчила вихід підрядника на фінішну пряму будівництва.

За інформацією інженерної служби Одеської філії Адміністраціі морських портів України, на об'єкті повністю завершено монтаж плит перекриття і т.зв. шапкового бруса в тилу причалу, зараз завершується комплекс робіт з прокладання інженерних мереж водопроводу та каналізації, облаштування каналізаційно-насосної станції (КНС) і системи зливоприймальних лотків; найближчими днями почнеться укладання рейок для пересування суднонавантажувальної машини.

"Готовність причалу на кінець листопада склала 93 відсотки", - коментує начальник адміністрації порту Руслан Сахаутдінов.

"До моменту мого вступу на посаду начальника Одеської філії ДП "Адміністрація морських портів України", причал 1-з був, фактично, покинутий, і близько 10 років значився, як об'єкт незавершеного будівництва. Для відродження і подальшої реалізації даного проекту необхідно було знайти ряд комплексних неординарних рішень. Завдяки високопрофесійній команді фахівців порту і нашим бізнес-партнерам, такі рішення були знайдені і застосовані на практиці. Сьогодні перед нами стоїть амбітне завдання - завершити проект з будівництва причалу 1-з до кінця поточного року. Думаю, у нас вийде. В цей час в інтенсивному темпі йдуть завершальні роботи. На об'єкті одночасно працюють близько восьми підрядників, виробляються проколи для мереж, прокладаються мережі всіх видів, обладнуються КНС і пісковловлювачі, виконується укладання асфальтового покриття, готуються відбійні пристрої і т.д. До нового року ми плануємо закінчити монтаж інженерних комунікацій і приступити до процедури отримання дозвільних документів на експлуатацію нової гідротехнічної споруди. Таким чином, адміністрація порту виконає всі зобов'язання за проектом перед своїми партнерами - приватними компаніями, які побудували на Андросовському молу сучасний комплекс з перевалки зерна", - додає Руслан Сахаутдінов.

Нагадаємо, будівництво причалу 1-з є частиною великого інвестиційного проекту, який Адміністрація морських портів України реалізує спільно з компаніями "Бруклін-Київ" і "Луї Дрейфус Україна" за підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку (сума інвестицій - більше $ 100 млн, пропускна здатність - 4 млн тонн на рік).

У готовому вигляді причал матиме 254 метри в довжину, 35 метрів в ширину і глибину біля кордону 12 метрів з перспективою до 13,5 м. Цих параметрів досить для прийому суден-панамаксів, дедвейтом 60 тисяч тонн і вище.