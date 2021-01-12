"Готовится к более безопасному открытию": Грузия продлила карантин

Правительство Грузии приняло решение продлить карантин и не отменять действующие в связи COVID-19 ограничения на работу транспорта и практически всех торговых объектов. Ограничения будут действовать по меньшей мере до 1 февраля.

Об этом сообщает агентство "Новости Грузия".

"На заседании Координационного совета мы приняли решение сохранить точечные ограничения до 1 февраля", - заявила министр экономики Грузии Натия Турнава.

Согласно плану, принятому Координационным советом, точечные ограничения должны были отменить с 16 января. В частности, планировалось восстановить работу муниципального и междугороднего транспорта, а также работу торговых объектов и рынков. Однако сегодня было принято решение, что ограничения останутся в силе еще на 20 дней.

"Наша задача состоит в том, чтобы использовать оставшиеся две-три недели до 1 февраля для очень активной коммуникации с бизнесом, и с 1 февраля подготовиться к более безопасному открытию таких секторов, как торговля и общественный транспорт", - заявила Турнава.

Напомним, с 28 ноября в Грузии начал действовать жесткий карантин. В стране был введен комендантский час, прекращена работа всех междугородных пассажирских перевозок и т.д. При этом правительство ослабило некоторые ограничения на новогодние и рождественские праздники.

Кроме того, комендантский час в Грузии действует с 9 ноября в крупных городах страны. А именно, в Тбилиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Кутаиси, Поти и Рустави.