Готовился ремонт газового оборудования: полиция рассказала детали пожара в Харькове

В доме престарелых, который сгорел в Харькове, готовился ремонт газового оборудования. Задымление изначально случилось в месте газового счетчика.

Об этом на заседании Кабинета министров рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

По предварительным данным правоохранительных органов, на момент пожара в нелегальном хосписе было около 30 человек, из них, по данным свидетелей, 27-28 пожилых и четыре человека из персонала.

Сегодня в заведении собирались проводить ремонт газового оборудования. Известно, что на здание, в котором находился дом престарелых, не было документов и он был частным.

Допрошены уже трое человек - владелец, заведующая и орендующая дом. Установлено, что у владельца этого хосписа есть еще одно такое заведение, где находится 24 человека. Сейчас проводится проверка по наличию еще домов престарелых у этого хозяина.

Известно, что Кабинет министров Украины создал государственную комиссию для расследования пожара в доме престарелых в Харькове. Решение приняли на внеочередном правительственном заседании.

Напомним, сегодня в Харькове вспыхнул пожар в здании, которое переоборудовали в дом для престарелых. В результате пожара погибли 15 человек и еще 11 пострадали.

Как писало РБК-Украина, генеральный прокурор Ирина Венедиктова назвала предварительную причину пожара в доме престарелых в Харькове. Прокуратура уже возбудила уголовное дело.