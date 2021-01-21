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Готувався ремонт газового обладнання: поліція розповіла деталі пожежі у Харкові

Автор: Роман Тверденко

У будинку престарілих, який згорів у Харкові, готувався ремонт газового обладнання. Задимлення спочатку сталося в місці газового лічильника.

Про це на засіданні Кабінету міністрів розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.

За попередніми даними правоохоронних органів, на момент пожежі в нелегальному госпісі було близько 30 осіб, з них, за даними свідків, 27-28 літніх і чотири людини з персоналу.

Сьогодні в закладі збиралися проводити ремонт газового обладнання. Відомо, що на будинок, в якому знаходився будинок престарілих, не було документів, і він був приватним.

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Допитані вже троє людини - власник, завідуюча і орендарка будинку. Встановлено, що у власника цього госпісу є ще один такий заклад, де перебуває 24 людини. Зараз проводиться перевірка щодо наявності ще будинків престарілих у цього господаря.

Відомо, що Кабінет міністрів України створив державну комісію для розслідування пожежі в будинку престарілих в Харкові. Рішення ухвалили на позачерговому урядовому засіданні.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові спалахнула пожежа в будівлі, яку переобладнали під будинок для престарілих. В результаті пожежі загинули 15 людей і ще 11 постраждали.

Як повідомляло РБК-Україна, генеральний прокурор Ірина Венедиктова назвала попередню причину пожежі в будинку престарілих в Харкові. Прокуратура вже порушила кримінальну справу.

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