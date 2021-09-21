Готовили диверсию. Возле вокзала в Донецкой области обнаружен схрон со взрывчаткой боевиков

В Донецкой области СБУ обнаружила схрон со взрывчатками вблизи железнодорожной станции "Дружковка". Из которого были изъяты противотанковые мины и взрывчатка с электродетонатором.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По информации силового ведомства, схрон оборудовали участники незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" для совершения диверсий на территории региона.
В частности, во время осмотра тайника правоохранители обнаружили:
Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.
Фото: изъятый СБУ схрон с боевыми взрывчатками (фото ssu.gov.ua)