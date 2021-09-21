Готували диверсію. Біля вокзалу в Донецькій області виявлено схрон з вибухівкою бойовиків

У Донецькій області СБУ виявила схрон з бойовими засобами ураження поблизу залізничної станції "Дружківка". З якого було вилучено протитанкові міни та вибухівку з електродетонатором.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
За інформацією силового відомства, схрон обладнали учасники незаконних збройних формувань так званої "ДНР" для вчинення диверсій на території регіону.
Зокрема, під час огляду схованки правоохоронці виявили:
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.
Фото: вилучений СБУ схрон з бойовими засобами ураження (ssu.gov.ua)