Готовили диверсию. Возле вокзала в Донецкой области обнаружен схрон со взрывчаткой боевиков
Фото: схрон со взрывчаткой вблизи вокзала Донецкой области обнаружила СБУ (ssu.gov.ua)
В Донецкой области СБУ обнаружила схрон со взрывчатками вблизи железнодорожной станции "Дружковка". Из которого были изъяты противотанковые мины и взрывчатка с электродетонатором.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По информации силового ведомства, схрон оборудовали участники незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" для совершения диверсий на территории региона.
В частности, во время осмотра тайника правоохранители обнаружили:
- 8 противотанковых реактивных гранат;
- 0,5 кг тротила и пластида;
- 3 противотанковые мины с часовыми детонаторами;
- 9 гранат Ф-1, РГД - 5 и РКГ-3;
- зажигательную мину-гранату;
- 2 стартовые заряды к противотанковой гранате;
- кумулятивный заряд;
- более 1,5 тысячи патронов различного калибра;
- дымовую шашку.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.
Фото: изъятый СБУ схрон с боевыми взрывчатками (фото ssu.gov.ua)