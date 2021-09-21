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Готовили диверсию. Возле вокзала в Донецкой области обнаружен схрон со взрывчаткой боевиков

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Донецкая область, Вторник 21 сентября 2021 10:41
Готовили диверсию. Возле вокзала в Донецкой области обнаружен схрон со взрывчаткой боевиков Фото: схрон со взрывчаткой вблизи вокзала Донецкой области обнаружила СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Донецкой области СБУ обнаружила схрон со взрывчатками вблизи железнодорожной станции "Дружковка". Из которого были изъяты противотанковые мины и взрывчатка с электродетонатором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации силового ведомства, схрон оборудовали участники незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" для совершения диверсий на территории региона.

В частности, во время осмотра тайника правоохранители обнаружили:

  • 8 противотанковых реактивных гранат;
  • 0,5 кг тротила и пластида;
  • 3 противотанковые мины с часовыми детонаторами;
  • 9 гранат Ф-1, РГД - 5 и РКГ-3;
  • зажигательную мину-гранату;
  • 2 стартовые заряды к противотанковой гранате;
  • кумулятивный заряд;
  • более 1,5 тысячи патронов различного калибра;
  • дымовую шашку.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.

Фото: изъятый СБУ схрон с боевыми взрывчатками (фото ssu.gov.ua)

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