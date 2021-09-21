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Готували диверсію. Біля вокзалу в Донецькій області виявлено схрон з вибухівкою бойовиків

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Донецька область, Вівторок 21 вересня 2021 10:41
Готували диверсію. Біля вокзалу в Донецькій області виявлено схрон з вибухівкою бойовиків Фото: схрон з вибухівкою поблизу вокзалу Донецької області виявила СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Донецькій області СБУ виявила схрон з бойовими засобами ураження поблизу залізничної станції "Дружківка". З якого було вилучено протитанкові міни та вибухівку з електродетонатором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією силового відомства, схрон обладнали учасники незаконних збройних формувань так званої "ДНР" для вчинення диверсій на території регіону.

Зокрема, під час огляду схованки правоохоронці виявили:

  • 8 протитанкових реактивних гранат;
  • 0,5 кг тротилу і пластиду;
  • 3 протитанкові міни з часовими детонаторами;
  • 9 гранат Ф-1, РГД-5 і РКГ-3;
  • запальну міну-гранату;
  • 2 стартові заряди до протитанкової гранати;
  • кумулятивний заряд;
  • понад 1,5 тисячі набоїв різного калібру;
  • димову шашку.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.

Фото: вилучений СБУ схрон з бойовими засобами ураження (ssu.gov.ua)

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