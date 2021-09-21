Готували диверсію. Біля вокзалу в Донецькій області виявлено схрон з вибухівкою бойовиків
Фото: схрон з вибухівкою поблизу вокзалу Донецької області виявила СБУ (ssu.gov.ua)
У Донецькій області СБУ виявила схрон з бойовими засобами ураження поблизу залізничної станції "Дружківка". З якого було вилучено протитанкові міни та вибухівку з електродетонатором.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
За інформацією силового відомства, схрон обладнали учасники незаконних збройних формувань так званої "ДНР" для вчинення диверсій на території регіону.
Зокрема, під час огляду схованки правоохоронці виявили:
- 8 протитанкових реактивних гранат;
- 0,5 кг тротилу і пластиду;
- 3 протитанкові міни з часовими детонаторами;
- 9 гранат Ф-1, РГД-5 і РКГ-3;
- запальну міну-гранату;
- 2 стартові заряди до протитанкової гранати;
- кумулятивний заряд;
- понад 1,5 тисячі набоїв різного калібру;
- димову шашку.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.
Фото: вилучений СБУ схрон з бойовими засобами ураження (ssu.gov.ua)